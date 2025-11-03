Inicio Policiales Justicia
Doble femicidio

La Justicia dio un paso clave en el caso del doble femicida Pablo Laurta

La Justicia de Córdoba dictó una medida clave para el doble femicida, Pablo Laurta. Actualmente, se encuentra detenido en Cruz del Eje

Pablo González
Prisión preventiva. La Justicia dictó que el doble femicida Pablo Laurta deberá cumplir prisión preventiva. 

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre. La medida judicial estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno de Córdoba, liderada por Gerardo Reyes.

femicida
Doble femicida. Pablo Laurta está privado de su libertad por haber asesinado a su expareja y a su exsuegra.

Laurta está acusado de ser el supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su ex pareja, Luna Giardina.

Además, enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, mamá de Giardina, y por violación de domicilio.

Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, donde seguirá alojado mientras avanza la causa. La decisión de la fiscalía se tomó tras analizar las pruebas reunidas en la investigación y considerar la gravedad de los hechos.

La imputación contra Laurta es por delitos considerados de máxima gravedad en el Código Penal. El doble femicidio fue calificado por el vínculo, la alevosía y la violencia de género, figuras que agravan la pena prevista para estos crímenes.

La causa sigue en etapa de instrucción y la fiscalía continúa reuniendo elementos para llevar el caso a juicio. Por el momento, el acusado seguirá tras las rejas, a la espera de nuevas resoluciones judiciales, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

El doble femicidio que conmocionó al país

Giardina (26) y su madre, Zamudio (54), fueron asesinadas a balazos en su casa de Córdoba el pasado 8 de octubre. Desde el comienzo, el principal acusado fue Pablo Laurta (39), ex de Luna y papá de su hijo (5).

femicida2
Paso clave. La Justicia de Córdoba dictaminó que el doble feticida Pablo Laurta deberá continuar preso.

Según reconstruyeron los investigadores, Laurta entró armado en la casa donde vivían Luna y Mariel, y las ejecutó a quemarropa.

Luego escapó con el hijo que tenía con Luna e inició una fuga que terminó casi 700 kilómetros al este, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Luna había denunciado reiteradas veces a su ex pareja por violencia de género y amenazas. Tenía una orden de restricción y un botón antipánico, pero ninguna de esas medidas logró frenar el desenlace.

Finalmente, Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú junto al nene.

