Un trágico accidente y la desgarradora carta de una familia que espera justicia hace 12 años

Los alegatos serán a las 14 de este miércoles, donde su defensa busca bajar la calificación a homicidio culposo para que la condena que reciba sea de 4 a 6 años.

La carta abierta de la familia víctima del accidente en 2013

Horas antes del día clave en la vida de la familia Viudez, publicaron una carta en la que explicaron los dolorosos 12 años que llevan con la ausencia de Juan Manuel y Laura, mientras esperaban que Adrián Ocampo fuese encontrado para ser juzgado.

"Hace 12 años, en Mendoza, murieron Juan Manuel Viudez y María Laura Viudez, padre e hija. Fueron víctimas de un conductor que iba ebrio y en contramano: Adrián Ocampo Cazón, quien, tras causar la tragedia, huyó hacia Bolivia junto a su esposa e hijos. Permaneció prófugo durante casi 12 años", empezó el desgarrador texto.

Laura viudez y juan manuel viudez victima accidente Laura Viudez y su padre Juan Manuel fueron las víctimas fatales del accidente ocurrido en Acceso Este y Ruta 50, en Guaymallén, en febrero de 2013. Foto: Gentileza

"Durante todo ese tiempo, mientras él escapaba pero seguía disfrutando de su familia y de su libertad, nosotros convivimos con la ausencia. Con el vacío de una Justicia que no llegaba. Con el dolor que no se apaga. Un duelo inconcluso que vuelve a renacer, como aquel fatídico día en que los mató", describieron.

"Vivimos 12 años esperando que la Justicia lo alcance. Doce años buscándolo, preguntándonos cómo alguien puede convivir con la responsabilidad de haber causado semejante daño. Y hoy, cuando finalmente llega el juicio, solo pedimos algo esencial: una condena que refleje la gravedad del daño causado. Porque fueron dos vidas que quitó: la de Juan Manuel, de 62 años, y la de María Laura, de 39", reclamó la familia Viudez. "Ambos con sueños, con proyectos, con amor para dar, con caminos por vivir y compartir con los que hoy sentimos su ausencia".

juan manuel viudez y laura viudez accidente acceso este año 2013 3 La familia Viudez le pidió a los jueces que dicten una condena ejemplar y significativa tras 12 años de dolor.

"Porque no puede ser lo mismo huir que hacerse responsable. Porque beber y conducir no puede seguir siendo un error 'liviano' o justificable. Porque si la sentencia no es ejemplar, el mensaje que se transmite es que la vida humana puede valer menos que la impunidad de quien la destruye".

"A los jueces que hoy tienen en sus manos esta decisión, les pedimos que piensen en las dos vidas que se apagaron, en los sueños que quedaron truncos, en la familia que nunca dejó de esperar justicia. Que su fallo sea una forma de reparación, respeto y enseñanza. Que nadie crea que puede matar, huir y volver como si nada hubiera pasado", insistieron.

"Por Juan Manuel y María Laura Viudez. Por todas las víctimas de la imprudencia al volante. Por una justicia que no sea indiferente. Doce años después, todavía esperamos que la verdad tenga el peso que merece", cerró la misiva.

Sara, Gabriela, Silvana, Mauricio y Roxana fueron quienes firmaron la carta en pedido de Justicia luego de 12 años del accidente.