Mucho temor y nerviosismo tiene la familia Viudez por los alegatos de este miércoles para condenar a Adrián Ocampo Cazón, un hombre de 50 años que estuvo prófugo desde el 2013 antes de comenzar el juicio por el accidente en el que murieron Juan Manuel Viudez (62) y su hija Laura (39).
Un trágico accidente y la desgarradora carta de una familia que espera justicia hace 12 años
Juan Manuel Viudez y su hija Laura murieron en febrero de 2013 en un accidente en el Acceso Este. El autor escapó y 12 años después se sabrá su condena
El acusado había escapado a Bolivia, donde fue encontrado en febrero de este año. La familia de las víctimas y la Justicia luchó para conseguir la extradición para evitar que la causa prescribiera. En junio fue traído a Mendoza y desde ese momento quedó detenido.
Está imputado por homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años, por manejar borracho y en contramano por el Acceso Este a la altura de ruta 50, en Guaymallén.
Los alegatos serán a las 14 de este miércoles, donde su defensa busca bajar la calificación a homicidio culposo para que la condena que reciba sea de 4 a 6 años.
La carta abierta de la familia víctima del accidente en 2013
Horas antes del día clave en la vida de la familia Viudez, publicaron una carta en la que explicaron los dolorosos 12 años que llevan con la ausencia de Juan Manuel y Laura, mientras esperaban que Adrián Ocampo fuese encontrado para ser juzgado.
"Hace 12 años, en Mendoza, murieron Juan Manuel Viudez y María Laura Viudez, padre e hija. Fueron víctimas de un conductor que iba ebrio y en contramano: Adrián Ocampo Cazón, quien, tras causar la tragedia, huyó hacia Bolivia junto a su esposa e hijos. Permaneció prófugo durante casi 12 años", empezó el desgarrador texto.
"Durante todo ese tiempo, mientras él escapaba pero seguía disfrutando de su familia y de su libertad, nosotros convivimos con la ausencia. Con el vacío de una Justicia que no llegaba. Con el dolor que no se apaga. Un duelo inconcluso que vuelve a renacer, como aquel fatídico día en que los mató", describieron.
"Vivimos 12 años esperando que la Justicia lo alcance. Doce años buscándolo, preguntándonos cómo alguien puede convivir con la responsabilidad de haber causado semejante daño. Y hoy, cuando finalmente llega el juicio, solo pedimos algo esencial: una condena que refleje la gravedad del daño causado. Porque fueron dos vidas que quitó: la de Juan Manuel, de 62 años, y la de María Laura, de 39", reclamó la familia Viudez. "Ambos con sueños, con proyectos, con amor para dar, con caminos por vivir y compartir con los que hoy sentimos su ausencia".
"Porque no puede ser lo mismo huir que hacerse responsable. Porque beber y conducir no puede seguir siendo un error 'liviano' o justificable. Porque si la sentencia no es ejemplar, el mensaje que se transmite es que la vida humana puede valer menos que la impunidad de quien la destruye".
"A los jueces que hoy tienen en sus manos esta decisión, les pedimos que piensen en las dos vidas que se apagaron, en los sueños que quedaron truncos, en la familia que nunca dejó de esperar justicia. Que su fallo sea una forma de reparación, respeto y enseñanza. Que nadie crea que puede matar, huir y volver como si nada hubiera pasado", insistieron.
"Por Juan Manuel y María Laura Viudez. Por todas las víctimas de la imprudencia al volante. Por una justicia que no sea indiferente. Doce años después, todavía esperamos que la verdad tenga el peso que merece", cerró la misiva.
Sara, Gabriela, Silvana, Mauricio y Roxana fueron quienes firmaron la carta en pedido de Justicia luego de 12 años del accidente.