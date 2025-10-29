Tormenta en Mendoza: se esperan chaparrones de gran intensidad este día de la semana

Tormenta en Mendoza
Se terminan los días con temperaturas más bajas debido a la llegada de un frente frío a todo el país. Las temperaturas mínimas más bajas fueron el martes anterior. El miércoles, pero desde la tarde, se prevé una recuperación progresiva, con viento del norte y condiciones más estables.
Pero esta mejora de temperatura viene acompañada de probabilidades de tormenta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se esperan leves chaparrones en la noche, con un 40% de probabilidades de precipitación.
En cambio, este jueves, según MeteoRed existe un 30% de probabilidades de tormenta en la provincia de Mendoza. Lo que podría afectar a distintas festividades que se realicen en el comienzo del fin de semana.
Cuidado frente a las tormentas
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.