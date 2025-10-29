Un carnicero chocó contra un camión de gas propano y murió

Marcelo Autelli, jefe del cuerpo de bomberos, dialogó con el medio Radio Mágica de Pehuajó y comentó que el camionero es oriundo de Bahía Blanca y, a pesar de resultar ileso del choque, fue encontrado en estado de shock producto de la situación traumática.

A partir del accidente, las autoridades decidieron abrir una investigación, que quedó en manos de la UFI N°8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen, para determinar las causas que podrían haber provocado el siniestro.

accidente2 Fatal accidente. Un carnicero chocó contra un camión de gas propano y falleció.

El hombre de 57 años que fue la víctima fatal del hecho era padre de dos hijas y era dueño de la carnicería El Uno, ubicada sobre la avenida San Martín al 200, y formaba parte de la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó y del directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).

Según sus allegados, era una persona "alegre, solidaria y positiva" y varias instituciones enviaron sus condolencias, como la Cámara de Pehuajó, el Golf Club de la misma localidad, el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad y el Club Atlético Estudiantes Unidos.

Fuente: perfil.com