Un nuevo incendio se produjo en los galpones de la Feria de Guaymallén que se quemaron en septiembre pasado y que dejaron grandes pérdidas a productores. Esta vez fue causado por las chispas de una amoladora que usaron para sacar los hierros y limpiar el lugar. Los Bomberos trabajaron rápido y fue controlado.
Insólito: se volvió a incendiar la Feria de Guaymallén cuando limpiaban los galpones
Trabajadores utilizaron una amoladora para cortar hierros de los galpones quemados en la Feria de Guaymallén y las chispas provocaron otro incendio
Ocurrió a media mañana de este miércoles en los galpones que se habían quemado el 6 de septiembre pasado.
En aquel entonces el fuego comenzó en un sector que se extendió rápidamente. A su paso destruyó autoelevadores, camiones, cámaras de frío y mucha mercadería, lo que provocó millonarias pérdidas para los productores.
En este tiempo se hicieron tareas para limpiar ese sector, sacar todos los escombros y dejarlo en condiciones para volver a levantar los galpones.
En esas tareas estaban este miércoles, cuando trabajadores utilizaron una amoladora. Como consecuencia de los chispazos se provocó un nuevo incendio.
Alarma y susto en la Feria de Guaymallén
Rápidamente se montó un operativo mientras se esperaba la llegada de los Bomberos que habían sido alertados por varios llamados que ingresaron al 911.
Indicaron que en el lugar había acopio de cajas y varios papeles, además de escombros que todavía no removieron, y al caer las chispas allí provocaron el fuego.
Los Bomberos indicaron que el incendio fue pequeño, fue controlado rápidamente y no hubo personas heridas ni afectadas por el humo.