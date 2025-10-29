Insólito: se volvió a incendiar la Feria de Guaymallén cuando limpiaban los galpones

bomberos incendio feria de guaymallen 2 Los Bomberos trabajaron en el nuevo incendio en la Feria de Guaymallén y aseguraron que fue un foco pequeño. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En este tiempo se hicieron tareas para limpiar ese sector, sacar todos los escombros y dejarlo en condiciones para volver a levantar los galpones.

En esas tareas estaban este miércoles, cuando trabajadores utilizaron una amoladora. Como consecuencia de los chispazos se provocó un nuevo incendio.

Alarma y susto en la Feria de Guaymallén

Rápidamente se montó un operativo mientras se esperaba la llegada de los Bomberos que habían sido alertados por varios llamados que ingresaron al 911.

Indicaron que en el lugar había acopio de cajas y varios papeles, además de escombros que todavía no removieron, y al caer las chispas allí provocaron el fuego.

Los Bomberos indicaron que el incendio fue pequeño, fue controlado rápidamente y no hubo personas heridas ni afectadas por el humo.