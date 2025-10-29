Como hacer un bonsái de buganvilla en tu jardín: guía con el paso a paso

buganvilla en la pared Esta planta es muy popular entre los jardineros. Imagen: Freepik.

Bonsái de buganvilla

Los expertos de Gardening Know How, revelan que es importante seleccionar una maceta apropiada que tenga buen drenaje, aunque no hace falta que sea demasiado grande. Lo ideal es comprar la planta en un vivero durante la primavera, y trasplantarla al recipiente elegido. Pero antes, tienes que quitar la tierra de las raíces para podar aproximadamente un tercio de ellas.

Prepara un sustrato de cultivo con partes iguales de tierra para macetas, perlita, musgo de turba y corteza de pino. Coloca este sustrato en el tercio inferior del recipiente y ubica la buganvilla en el centro, para después agregar tierra y presionar firmemente.

bonsai de buganvilla Si aplicas los cuidados necesarios puedes tener un bonsái de buganvilla. Imagen: Pexels.

Jardín: cuidados de la buganvilla bonsái

Una vez que tengas la buganvilla en el recipiente correcto, es importante poner atención a sus cuidados. Como requiere luz solar directa durante todo el día para prosperar, debe ubicarla en algún sitio del jardín que no reciba sombra de otras plantas. El riego es parte del cuidado continuo de la buganvilla bonsái, lo ideal es regar solo cuando la superficie de la tierra está seca al tacto.

Otra cuestión importante es usar un fertilizante cada dos semanas durante la temporada de crecimiento. Pode sus plantas de buganvilla bonsái todos los meses durante la temporada de crecimiento. La clave es recortar los tallos a gusto para dar forma a la planta, promoviendo un tronco central. Nunca pode la planta mientras esté inactiva, en invierno.