Por qué deberías colocar corchos en la tierra de las petunias de tu jardín

Los corchos de vino están hechos de un material natural y biodegradable que se descompone con el tiempo. Son beneficiosos para el jardín y sus plantas

Paula García
Paula García
Prueba este truco si quieres que las petunias de tu jardín reciban los nutrientes necesarios. Imagen: Freepik.

Las petunias son plantas muy populares entre los amantes de la jardinería, ya que requieren pocos cuidados y aportan un toque ornamental al jardín. Durante la primavera y el verano ofrecen una explosión de flores de todos los colores, incluyendo rosa, rojo, blanco, morado, azul o amarillo, y a menudo se encuentran en combinaciones bicolores o con rayas.

Estas plantas requieren cuidados básicos que no puedes pasar por alto si quieres velar por su crecimiento, mayor duración y desarrollo. Además de proporcionarles un buen riego, una dosis de fertilizante y una buena ubicación en el jardín, existen algunos trucos naturales y fáciles que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de las petunias.

Las petunias pertenecen a la familia de las Solanáceas, nativas de Sudamérica. Imagen: Freepik.

Corchos de vino en tus petunias

No tires más los corchos de vino a la basura, ya que pueden ser beneficiosos para la tierra de tus petunias. Estos elementos contienen lignina y suberina, dos compuestos orgánicos resistentes a la descomposición, así que tardan más tiempo en degradarse en comparación con otros materiales orgánicos como las hojas o el césped. A medida que se descomponen, liberan pequeñas cantidades de nutrientes en el suelo, que son clave para el crecimiento de las plantas.

Por otro lado, los corchos de vino ayudan a prevenir la aparición del moho en la tierra. Como sabes, el moho es un hongo que puede crecer en condiciones húmedas y cálidas, y puede acabar dañando a tus plantas. Si introduces corchos de vino en la tierra de tus petunias, podrías crear un ambiente más seco y aireado que dificultaría el crecimiento de moho.

Más allá del compost habitual tradicional como posos de café o cáscaras de huevo, los corchos de vino orgánicos ayudan a proteger las raíces de las plantas, mantienen el suelo húmedo y evitan el crecimiento de malas hierbas. Se trata de un proceso conocido como mulching, que consta de aplicar materia vegetal sobre la tierra para devolver los nutrientes a la planta una vez que el material se descompone.

No tires los corchos de vino, utilízalos en la tierra de tus petunias. Imagen: Pexels.

Cómo usar corchos de vino en la tierra de tu jardín

Puedes aplicar corchos en la tierra de tus petunias de dos formas:

  • Corcho entero o cortado: deja uno en la superficie de la maceta o parte en trozos y mezcla con el sustrato
  • En el fondo de la maceta: se usa como parte del drenaje, al ubicarlos en la base antes de poner la tierra.

