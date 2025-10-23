Por qué deberías colocar corchos en la tierra de las petunias de tu jardín

Estas plantas requieren cuidados básicos que no puedes pasar por alto si quieres velar por su crecimiento, mayor duración y desarrollo. Además de proporcionarles un buen riego, una dosis de fertilizante y una buena ubicación en el jardín, existen algunos trucos naturales y fáciles que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de las petunias.

petunias Las petunias pertenecen a la familia de las Solanáceas, nativas de Sudamérica. Imagen: Freepik.

Corchos de vino en tus petunias

No tires más los corchos de vino a la basura, ya que pueden ser beneficiosos para la tierra de tus petunias. Estos elementos contienen lignina y suberina, dos compuestos orgánicos resistentes a la descomposición, así que tardan más tiempo en degradarse en comparación con otros materiales orgánicos como las hojas o el césped. A medida que se descomponen, liberan pequeñas cantidades de nutrientes en el suelo, que son clave para el crecimiento de las plantas.