Cuáles son las mejores plantas para cultivar en mayo y tener el jardín repleto de flores en pleno otoño

Una de las plantas florales que no pueden faltar en nuestro jardín durante mayo es el pensamiento. Su nombre científico es Viola x wirttrockiana y se destaca por su amplia paleta de colores, que abarca desde púrpuras profundos hasta amarillos vibrantes. Además, es un ejemplar capaz de resistir las primeras heladas del otoño.

pensamientos Pensamiento.

Para que los pensamientos prosperen, es fundamental situarlos en un lugar donde reciban sol directo o semisombra, asegurando un sustrato rico en nutrientes y con buen drenaje. Su floración constante aportará en el jardín ese plus de alegría necesaria cuando los días comienzan a acortarse.

Crisantemo

Esta planta es un clásico otoñal. Su principal atractivo reside en su floración densa y compacta, que suele aparecer justo cuando otras flores empiezan a decaer. Para mantener su vigor, se recomienda situarlo en zonas bien iluminadas y mantener el riego regular, evitando siempre mojar el follaje para prevenir enfermedades fúngicas.

crisantemo Crisantemos.

Además de su belleza, este ejemplar es valorado por el Feng Shui. La filosofía asiática de origen taoísta nos dice que el crisantemo simboliza la longevidad y la resistencia.

Anémona

A diferencia de las anteriores, la anémona destaca por sus tallos altos y delgados que sostienen flores delicadas en tonos rosados o blancos. Es ideal para dar altura a los canteros y prefiere ubicaciones en semisombra con suelos húmedos y frescos.

anemona Anémona.

Su capacidad para naturalizarse en el jardín la convierte en una opción que aporta un aire silvestre y sofisticado que armoniza perfectamente con los tonos ocres propios del otoño.