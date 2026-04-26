Pocos lo saben: qué significa y para qué sirve colocar clavos oxidados alrededor de las plantas del jardín

Una práctica que está en auge en el mundo de la jardinería es enterrar clavos oxidados alrededor de las plantas del jardín. Cada vez más personas se suman a esta tendencia, mientras que otras tantas no saben específicamente cuál es la ventaja de este método. A continuación, te contaré qué significa, para qué sirve y por qué tenés que hacerlo de inmediato.
Jardinería: para qué sirve colocar clavos oxidados alrededor de las plantas de jardín
Existe una práctica que, aunque para el ojo inexperto parezca un descuido o un residuo, esconde una técnica ingeniosa para fortalecer las plantas sin recurrir a fertilizantes industriales: el uso de clavos oxidados enterrados en el sustrato.
Este método se fundamenta en un proceso químico natural y sencillo. Cuando el hierro de los clavos entra en contacto con el oxígeno y la humedad ambiental, se genera óxido ferroso. Este compuesto, lejos de ser un desecho, libera gradualmente partículas de hierro al suelo.
Se trata de un micronutriente esencial para que las plantas realicen sus funciones vitales de manera óptima. Al ser una liberación lenta y constante, el sustrato recibe una dosis mineral que las raíces pueden absorber paulatinamente sin sufrir las alteraciones bruscas que a veces provocan los abonos químicos.
La relevancia del hierro radica en su papel protagónico dentro de la fotosíntesis y la producción de clorofila. Cuando una planta sufre de escasez de este mineral, suele manifestar una afección conocida como clorosis férrica. Este problema es fácilmente identificable: las hojas pierden su color verde vibrante para tornarse amarillentas, mientras que los nervios permanecen oscuros, lo que resulta en un crecimiento visiblemente debilitado. La presencia de estos elementos metálicos ayuda a mitigar este deterioro, promoviendo un follaje mucho más vigoroso.
Para implementar este truco de jardinería de forma segura, el procedimiento es directo pero requiere precaución. Basta con enterrar uno o varios clavos oxidados en la tierra, asegurándose de mantener una distancia prudente del tallo y de las raíces principales para evitar daños.
En macetas pequeñas o plantas jóvenes, la cantidad debe ser mínima para no saturar el espacio. Es fundamental entender que esta práctica funciona como un complemento nutricional y no como un sustituto total de los abonos caseros, como el compost o el humus, que aportan otros macronutrientes necesarios.