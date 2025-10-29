La Fuerza Aérea de Estados Unidos grabó imágenes impactantes desde el interior del ojo del huracán Melissa. Este fenómeno causó una devastación generalizada al tocar tierra en Jamaica. El Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, conocido como los "Cazadores de Huracanes", entró en el ciclón el lunes 27 de octubre para recopilar datos cruciales para el Centro Nacional de Huracanes.
La Fuerza Aérea voló dentro del huracán Melissa: así es la tormenta del siglo desde cerca
Los “Cazadores de Huracanes” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ingresaron al ojo del huracán Melissa, capturando imágenes de la histórica tormenta
Los pilotos se encontraron con una pared gigantesca de nubes arremolinadas, según muestran videos en la red social X. El ojo parece extrañamente tranquilo en las grabaciones y tiene una cualidad casi encantadora. Sin embargo, la tormenta será todo lo contrario para las personas en su camino. Se espera que el ciclón de categoría 5 toque tierra en la costa sur de Jamaica el martes 28 de octubre, donde desatará daños catastróficos.
El peligro inminente para el Caribe
Los pronósticos meteorológicos para el Caribe son extremadamente ominosos desde hace días. Los meteorólogos de AccuWeather advierten que el huracán podría desencadenar una crisis humanitaria. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que la tormenta, que amenaza la vida, traerá "inundaciones repentinas catastróficas, deslizamientos de tierra y vientos destructivos".
Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, dijo en una rueda de prensa que el huracán Melissa será "la tormenta del siglo" para Jamaica, según Reuters. El país no recibe el impacto de un ciclón desde que el huracán Sandy de categoría 1 tocó tierra allí en 2012. La isla nunca antes había sufrido un golpe directo de una tormenta de categoría 5. El fenómeno ya causó tres muertes en la isla.
Las aguas del Caribe, con temperaturas casi récord, alimentaron la fuerza de Melissa mientras se acercaba lentamente a Jamaica. Las autoridades del país instaron a los ciudadanos a buscar refugio inmediato. Afirman que muchas comunidades no sobrevivirán a la tormenta, informó The Guardian. El riesgo para la vida es similar al del huracán Dorian de 2019, que azotó las Bahamas, y al del huracán Andrew de 1992, que afectó el sureste de Estados Unidos y las Bahamas. El número oficial de muertos por el huracán Dorian fue de 74 personas, con 282 más aún desaparecidas, mientras que Andrew causó directamente 65 muertes y fue el ciclón más devastador en la historia de Florida. No hay registros de que este tipo de fenómeno produzca un tornado.
El video de la Fuerza Aérea
Un fenómeno cada vez más intenso
El huracán Melissa también amenaza a países como Haití, República Dominicana y Cuba. Ya se reportaron al menos cuatro muertes relacionadas con la tormenta en Haití y República Dominicana. Los meteorólogos clasifican los huracanes del 1 al 5 según la velocidad máxima sostenida de sus vientos. Cualquier ciclón por encima de la categoría 2 se considera un gran huracán. Los huracanes alcanzan la categoría 5 cuando tienen vientos sostenidos de al menos 252 km/h.
El lunes, el huracán Melissa superó este umbral. Sus vientos se fortalecieron hasta los 282 km/h. Esto lo establece como el huracán más fuerte de 2025. Podría ser el más intenso jamás registrado tan tarde en la temporada de huracanes del Atlántico, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre, informó AccuWeather.