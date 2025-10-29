La Fuerza Aérea voló dentro del huracán Melissa: así es la tormenta del siglo desde cerca

Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, dijo en una rueda de prensa que el huracán Melissa será "la tormenta del siglo" para Jamaica, según Reuters. El país no recibe el impacto de un ciclón desde que el huracán Sandy de categoría 1 tocó tierra allí en 2012. La isla nunca antes había sufrido un golpe directo de una tormenta de categoría 5. El fenómeno ya causó tres muertes en la isla.

Las aguas del Caribe, con temperaturas casi récord, alimentaron la fuerza de Melissa mientras se acercaba lentamente a Jamaica. Las autoridades del país instaron a los ciudadanos a buscar refugio inmediato. Afirman que muchas comunidades no sobrevivirán a la tormenta, informó The Guardian. El riesgo para la vida es similar al del huracán Dorian de 2019, que azotó las Bahamas, y al del huracán Andrew de 1992, que afectó el sureste de Estados Unidos y las Bahamas. El número oficial de muertos por el huracán Dorian fue de 74 personas, con 282 más aún desaparecidas, mientras que Andrew causó directamente 65 muertes y fue el ciclón más devastador en la historia de Florida. No hay registros de que este tipo de fenómeno produzca un tornado.

El video de la Fuerza Aérea

Un fenómeno cada vez más intenso

El huracán Melissa también amenaza a países como Haití, República Dominicana y Cuba. Ya se reportaron al menos cuatro muertes relacionadas con la tormenta en Haití y República Dominicana. Los meteorólogos clasifican los huracanes del 1 al 5 según la velocidad máxima sostenida de sus vientos. Cualquier ciclón por encima de la categoría 2 se considera un gran huracán. Los huracanes alcanzan la categoría 5 cuando tienen vientos sostenidos de al menos 252 km/h.

El lunes, el huracán Melissa superó este umbral. Sus vientos se fortalecieron hasta los 282 km/h. Esto lo establece como el huracán más fuerte de 2025. Podría ser el más intenso jamás registrado tan tarde en la temporada de huracanes del Atlántico, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre, informó AccuWeather.