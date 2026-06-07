Venezuela e Iran (3)

El país de América del Sur que es el primero en operar un avión supersónico

El avance más reciente es el F-39 Gripen, un caza de origen sueco que se ha convertido en el eje de la modernización de la Fuerza Aérea Brasileña. Este modelo es capaz de superar Mach 2 y forma parte de un programa de transferencia tecnológica que permitió ensamblaje y producción en territorio brasileño, algo considerado un hito para la región.

Brasil ya ha presentado unidades fabricadas localmente, marcando un punto histórico en su industria de defensa y consolidándose como el primer país América del Sur en producir cazas supersónicos de forma parcial o progresivamente autónoma en su territorio

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La potencia sudamericana que avanza en la operación de aviones supersónicos de última generación

Durante décadas, Brasil operó aeronaves supersónicas importadas como los Mirage III franceses y los F-5 estadounidenses, que fueron clave en la defensa aérea del país en la segunda mitad del siglo XX. La transición hacia el Gripen no solo implica un salto tecnológico, sino también una estrategia política y económica: reducir dependencia externa y fortalecer su industria aeronáutica, liderada por empresas como Embraer.

En el contexto regional, otros países también han operado aviones supersónicos, aunque sin alcanzar el nivel de producción local brasileña. Argentina utilizó los Mirage III y Mirage 5 durante décadas, mientras que Chile incorporó cazas F-16 de fabricación estadounidense, aún activos en su fuerza aérea. Venezuela, por su parte, opera modelos rusos como el Sukhoi Su-30, también capaces de superar la barrera del sonido.