Fue en Las Heras

Un chico de 16 años fue atropellado por un auto y fue internado con graves lesiones

El accidente ocurrió cuando el chico circulaba en bicicleta por Las Heras donde fue atropellado por el conductor de un auto. La alcoholemia fue negativa

Por UNO
El chico de 16 años atropellado en Las Heras quedó internado en el Hospital Central. Imagen ilustrativa

Un joven de 16 años fue atropellado por el conductor de un auto en Las Heras. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza y por su cuadro fue internado en el Hospital Central. Al hombre que lo embistió le hicieron un test de alcoholemia, pero el resultado fue negativo.

El accidente ocurrió en calles Álvarez Condarco y Constitución, de Las Heras, por donde el chico de 16 años circulaba en bicicleta hacia el oeste alrededor de las 18 del martes.

El joven fue atropellado por un auto en el cruce de calles Álvarez Condarco y Constitución, de Las Heras.

Un hombre de 69 años que manejaba un Renault no advirtió al joven ciclista y lo atropelló. Quedó tendido en el suelo hasta que sus familiares llegaron y lo trasladaron al Hospital Carrillo por la cercanía.

El ciclista atropellado quedó internado

Una vez atendido por los médicos del Carrillo, lo estabilizaron pero lo derivaron al Hospital Central, donde quedó internado.

El diagnóstico de la víctima fue traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento, además de otras lesiones graves en su cuerpo como consecuencia del accidente.

El conductor del Renault que fue sometido a un test de alcoholemia por protocolo y confirmaron que no estaba borracho.

