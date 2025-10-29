Un chico de 16 años fue atropellado por un auto y fue internado con graves lesiones

El accidente ocurrió en calles Álvarez Condarco y Constitución, de Las Heras, por donde el chico de 16 años circulaba en bicicleta hacia el oeste alrededor de las 18 del martes.

atropellado accidente las heras El joven fue atropellado por un auto en el cruce de calles Álvarez Condarco y Constitución, de Las Heras. Foto: Google Maps

Un hombre de 69 años que manejaba un Renault no advirtió al joven ciclista y lo atropelló. Quedó tendido en el suelo hasta que sus familiares llegaron y lo trasladaron al Hospital Carrillo por la cercanía.