Un hombre murió en un accidente al caer de 10 metros de altura cuando trabajaba con los cables del trole

El accidente ocurrió a las 0.10 de este jueves cuando los operarios trabajaban en los cables del viejo sistema de troles en calles San Martín Sur y Cipolletti, de Godoy Cruz.

accidente godoy cruz trole 2 Tras el accidente el hombre quedó tendido en el asfalto y los médicos de las ambulancias constataron su muerte. Foto: Gentileza

Según relataron los compañeros de Roberto Alejandro Chávez, de 56 años, estaban en una caja elevadora a 10 metros de altura, cuando el hombre se agachó para pasar por debajo de los cables.