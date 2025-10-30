Un operario de 56 años murió luego de caer de 10 metros de altura cuando trabajaba en el tendido eléctrico del trole. El accidente ocurrió en Godoy Cruz ante la vista de dos compañeros que avisaron al 911. Los médicos de una ambulancia intentaron reanimarlo pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.
Un hombre murió en un accidente al caer de 10 metros de altura cuando trabajaba con los cables del trole
La víctima del accidente tenía 56 años. Trabajaba sobre el tendido eléctrico del trole a 10 metros de altura, cuando cayó al asfalto. Ocurrió en Godoy Cruz
El accidente ocurrió a las 0.10 de este jueves cuando los operarios trabajaban en los cables del viejo sistema de troles en calles San Martín Sur y Cipolletti, de Godoy Cruz.
Según relataron los compañeros de Roberto Alejandro Chávez, de 56 años, estaban en una caja elevadora a 10 metros de altura, cuando el hombre se agachó para pasar por debajo de los cables.
En esa maniobra se apoyó sobre la puerta de la caja, la cual se abrió repentinamente y cayó directamente al asfalto.
El accidente seguido de muerte en Godoy Cruz
Los compañeros de Chávez que también estaban en la caja miraron y notaron había sangre. Llamaron al servicio de emergencias y al 911.
Los médicos de 2 ambulancias asistieron al operario tras el accidente, pero minutos después confirmaron su muerte en el lugar.