Entre la libertad y 20 años de prisión: el acusado por el accidente que causó 2 muertes espera la sentencia

Por otro lado, el querellante Rogelio Sáez -representante de la familia Viudez- también solicitó mantener la calificación actual por entender que Ocampo sabía lo que hacía. Su pedido fue de 20 años de prisión.

Pero Sergio Carreño, defensor de Adrián Ocampo, alegó que el imputado no tuvo la intención de matar a nadie y que solo se equivocó de carril, por lo que indicó que la causa debe ser considerada como homicidio culposo y por la cantidad de años que pasaron debe quedar prescripto. Esto significa directamente la libertad para su cliente, quien estuvo 12 años prófugo.

El tribunal conformado Aníbal Crivelli, Nancy Lecek y Carmen Magro definió un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de noviembre, cuando dará a conocer su veredicto final.

El autor del accidente dijo que él no fue el responsable

Adrián Ocampo tiene 50 años y está preso desde febrero pasado cuando fue detenido en Bolivia. Lo extraditaron a Mendoza en junio y fue directo al penal. Pero a pesar de haber estado 12 años prófugo, aseguró que él no provocó el accidente ocurrido en el Acceso Este y Ruta 50, en Guaymallén.

En la tan esperada audiencia del miércoles pidió declarar. Entre sus dichos expresó que él no estaba borracho y que quien mató a Juan Manuel Viudez (62) y su hija Laura (39) fue el conductor de una camioneta que también manejaba borracho y atropelló a Héctor Donoso, pareja de Laura Viudez.

juan manuel viudez y laura viudez accidente acceso este año 2013 Así quedó el auto de Juan Manuel Viudez tras el accidente en el que murió también su hija Laura en febrero de 2013.

Pero este hombre fue condenado en junio del 2014 años en un juicio abreviado a 2 años con ejecución condicional, además de 3 años y medio de inhabilitación para conducir.

Mientras, Ocampo insistió que él no sabe cómo ocurrió el accidente debido a que no recuerda nada.

Lo más doloroso para la familia Viudez fue que el acusado no mostró nada de culpa ni arrepentimiento por la muerte de sus seres queridos por el accidente provocado por él.

Pedido de Justicia por las víctimas del accidente

Roxana Viudez, su hermana Gabriela y la madre de ambas, Sara Giménez, subieron al estrado y hablaron como víctimas indirectas para que sean escuchadas por el tribunal.

La primera de ellas expresó: "Hoy me doy cuenta que esa noche se rompió mi familia, que se desarmó y aún así estamos unidos, pero con un dolor terrible. El señor Adrián Ocampo Cazón no ha pedido disculpas en ningún momento en ningún momento. Yo solo espero que haya una condena ejemplar".

"No hay día que no tenga la imagen de mi hermana tirada en la ruta con mi cuñado abrazándola. Yo no sabía si correr, atender a mi hermana Gabriela, tenía la imagen de mi marido que está ahí con mi hermano con un serrucho con una sierra tratando de abrir el parante del auto para poder sacar a mi papá, porque tenía el volante incrustado en el abdomen. Mi mamá me llamaba y quería hablar con él, pero no le podía decir lo que estaba pasando. Esas cosas a mí no se me van a ir más", fue parte del doloroso relato de Roxana Viudez.

Agregó: "A mi papá y a mi hermana no me los van a devolver, pero yo hoy necesito empezar a reparar, empezar a sentir que hay una Justicia que nos escucha a los familiares. Es muy difícil convivir con esto, es muy grande, muy doloroso".

juan manuel viudez y laura viudez accidente acceso este año 2013 3 La familia Viudez reclamó una condena ejemplar a los jueces encargados de ponerle fin a 12 años de sufrimiento tras el accidente.

Frente la mirada del imputado, la mujer relató que durante 12 años ella lo buscó incansablemente: "Hice un Facebook trucho. Lo busqué y lo busqué. No sabía quién buscaba porque nunca había visto su cara, pero en Google encontré por el documento de su hija los datos. Yo sabía que lo iban a encontrar hasta que recibí un llamado en febrero y me dijeron que había aparecido".

"Hoy pido por la memoria de mi papá y mi hermana. Por una Justicia que no sea indiferente, esperamos que la verdad tenga el peso que merece. Se apagaron 2 vidas. Mi familia nunca dejó de pedir Justicia ni de buscarla. Si la sentencia no es ejemplar, el mensaje que se transmite es que la vida humana puede valer menos que la impunidad de quien la destruye. Por Laura y Juan Manuel".

Por su parte, su hermana Gabriela sostuvo que durante dos años vivió como un zombie: "Me habían quitado las ganas de vivir" y expresó que eso le dio mucha vergüenza porque en ese momento tenía una hija. Luego tuvo otros dos hijos, y sus hermanos también tuvieron sus hijos: "Si bien es una alegría, duele muchísimo saber que se perdieron de conocer 2 personas hermosas".

juan manuel viudez y laura viudez accidente acceso este año 2013 2 Juan Manuel Viudez y Laura fueron las víctimas del fatal accidente por el cual se espera que Adrián Ocampo sea condenado.

Además, indicó: "No olvidemos que el señor Ocampo Cazón tuvo la oportunidad de tener prisión domiciliaria, porque la jueza de garantías le brindo la oportunidad de estar en su domicilio mientras nosotros intentábamos rehacer nuestra vida, y sin embargo él se dio a la fuga. Para mí no es no es menor eso porque mientras durante estos 12 años que nosotros hemos intentado tener nuestra familia en pie, seguir adelante con respeto, como lo hemos hecho en esta sala, él ha estado con su familia".

"Esta oportunidad nos permite a la familia Viudez cerrar, pero no olvidemos que mi papá y mi hermana no tienen palabra en esta sala", cerró.