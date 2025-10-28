Liberaron bajo fianza de $3.000.000 al conductor que causó un accidente a contramano y mató a un motociclista

El agricultor Lisandro Fabián Luffi (53) estaba privado de su libertad desde esa misma madrugada en que ocurrió el accidente fatal. El fiscal de Tránsito Fernando Giunta lo imputó por homicidio culposo y lesiones graves culposas agravados por conducir en forma imprudente, antirreglamentaria y a contramano. El acusado arriesga una pena de entre 3 y 6 años de cárcel si lo declaran culpable en un juicio.

El hombre estuvo alojado en calabozos y, desde el miércoles pasado, en prisión domiciliaria. Pero este martes, luego de un acuerdo entre todas las partes, recuperó su libertad previo pago de una caución de $3.000.000. Además, deberá cumplir otras reglas de conducta para no volver a ser detenido, como por ejemplo fijar domicilio, no cometer delitos, prohibición para salir del país y restricción de acercamiento a las víctimas del accidente.