Hace 2 semanas, Oscar Emanuela Breccia (30) perdió la vida en un accidente vial ocurrido en Guaymallén. El conductor acusado de tener la culpa de su muerte, ya que circulaba a contramano, estaba detenido desde entonces; pero este martes logró recuperar su libertad luego de un acuerdo entre las partes del expediente.
Liberaron bajo fianza de $3.000.000 al conductor que causó un accidente a contramano y mató a un motociclista
Todas las partes del expediente por el accidente fatal acordaron que recupere su libertad el hombre de 53 años que manejaba la camioneta
El agricultor Lisandro Fabián Luffi (53) estaba privado de su libertad desde esa misma madrugada en que ocurrió el accidente fatal. El fiscal de Tránsito Fernando Giunta lo imputó por homicidio culposo y lesiones graves culposas agravados por conducir en forma imprudente, antirreglamentaria y a contramano. El acusado arriesga una pena de entre 3 y 6 años de cárcel si lo declaran culpable en un juicio.
El hombre estuvo alojado en calabozos y, desde el miércoles pasado, en prisión domiciliaria. Pero este martes, luego de un acuerdo entre todas las partes, recuperó su libertad previo pago de una caución de $3.000.000. Además, deberá cumplir otras reglas de conducta para no volver a ser detenido, como por ejemplo fijar domicilio, no cometer delitos, prohibición para salir del país y restricción de acercamiento a las víctimas del accidente.
Así fue el fallo que dictó la jueza Natacha Cabeza luego del pedido de los abogados defensores de Lisandro Luffi, con la anuencia del fiscal que investiga el accidente y los representantes legales de las víctimas.
Accidente a contramano
En la madrugada del 13 de octubre pasado, cerca de las 3, Lisandro Luffi conducía en solitario una camioneta Toyota Hilux por calle Mitre de Guaymallén. Lo hacía en dirección hacia el sur. En la intersección con calle Saavedra, frente al Centro Cultural Le Parc, no se dio cuenta que la calle tiene un cambio de dirección y continuó con su andar a contramano.
En ese momento fue que impactó una moto de 150 cilindradas que tenía a bordo a 2 jóvenes. El conductor logró sobrevivir al accidente, aunque sufrió graves lesiones como fracturas de fémur y de mandíbula. En tanto que el acompañante, Oscar Breccia, falleció en el acto.