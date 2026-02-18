El premio que ganó Thiago Tirante tras el retiro de Francisco Cerúndolo en el Río Open

Thiago Tirante, integrante del equipo de Copa Davis que cayó ante Corea del Sur, aprovechó el abandono de Francisco Cerúndolo y se metió en los cuartos de final del Río Open 2026.
En Brasil, el flamante ganador del Argentina Open tuvo que jugar su segundo partido en 24 horas y finalmente se retiró por dolores en la espalda cuando perdía por 6-2 y 3-1. De esta manera el torneo ATP 500 se quedó sin su máximo favorito.
Tirante, 92 del ranking y con perspectivas de escalar al puesto 75, avanzó a los cuartos de final, se aseguró un premio de 67.555 dólares y espera rival que saldrá del ganador entre el chileno Alejandro Tabilo y el lucky loser italiano Francesco Passaro.
El otro argentino que se metió en cuartos de final es Juan Manuel Cerúndolo (ingresará al Top 70) tras su victoria ante el alemán Yanick Hanfmann por 6-4, 6-7 y 6-4 y su próximo rival será el checo Vit Kopriva, vencedor de Román Burruchaga por 6-3 y 6-1.
Además de Tirante y Juanma Cerúndolo, el otro argentino que sigue en carrera en el Río Open 2026 es Tomás Etcheverry quien este jueves jugará con el lituano Vilius Gaubas, surgido de la qualy.
Etcheverry es el 8vo favorito del certamen y de ganar jugará este viernes en cuartos con el vencedor entre el portugués Faria (lucky loser) y el bosnio Dzumhur.