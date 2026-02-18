El premio que ganó Thiago Tirante tras el retiro de Francisco Cerúndolo en el Río Open

En Brasil, el flamante ganador del Argentina Open tuvo que jugar su segundo partido en 24 horas y finalmente se retiró por dolores en la espalda cuando perdía por 6-2 y 3-1. De esta manera el torneo ATP 500 se quedó sin su máximo favorito.

tirante 2

Tirante, 92 del ranking y con perspectivas de escalar al puesto 75, avanzó a los cuartos de final, se aseguró un premio de 67.555 dólares y espera rival que saldrá del ganador entre el chileno Alejandro Tabilo y el lucky loser italiano Francesco Passaro.