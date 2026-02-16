Francisco Cerúndolo hizo un pedido especial a la ATP por el futuro del Argentina Open

En conferencia de prensa analizó el Argentina Open y se mostró orgulloso por lo logrado ubicando el triunfo en el primer lugar de sus conquistas: "Muy arriba por todo el condimento y el contexto que llevaba. Fue por lejos el mejor partido que jugué en este torneo y era lo que necesitaba para ganar hoy".

Además, analizó el partido que le ganó al italiano Luciano Darderi: "Sabía que iba a ser durísimo. Quería ganar y no perder tres finales acá en Buenos Aires. Hice un partido muy bueno de principio a fin, salí a busacrlo desde el primer game. Más allá de cómo ataqué, creo que defendí muy bien para después salir a dominar los puntos".

Francisco Cerúndolo Francisco Cerúndolo venía de perder dos finales del Argentina Open.

Porque Francisco Cerúndolo venció a Luciano Darderi y se consagró campeón del #ArgentinaOpen pic.twitter.com/5zOqUz3dcL — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2026

"Esto fue fruto de un trabajo de muchos años. Mucha gente piensa que capaz lo mío es solo talento, pero trato siempre de mejorar y complementar mi tenis. Me pone contento el nivel que estoy logrando", concluyó el campeón.

El tenista aprovechó la oportunidad de la presencia del presidente de la ATP Tour, el italiano Andrea Gaudenzi, para realizarle un pedido especial con el objetivo de subir la categoría del Argentina Open, un torneo que fue seguido por los fanáticos del tenis de todo el mundo.

Fue así que Francisco Cerúndolo expresó: "Para ser 250 es un lujo, Andrea"; dando a entender que el Argentina Open debe ser considerado un certamen con un rango más alto.

Francisco Cerúndolo Francisco Cerúndolo se convirtió en el séptimo argentino en ganar el torneo.

Francisco Cerúndolo es el séptimo argentino en ganar el Argentina Open

Con el triunfo se sumó a una lista compuesta por otros seis argentinos: