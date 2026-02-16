Francisco Cerúndolo hizo un pedido especial a la ATP por el futuro del Argentina Open

El tenista de 27 años venía de perder dos finales de competencia en 2021 y en 2025, ante Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente, por lo que la tercera fue la vencida.
La palabra del campeón Francisco Cerúndolo
En medio de una gran emoción y ya con el trofeo en sus manos, Francisco Cerúndolo habló frente a los fanáticos del tenis que se hicieron presentes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y recordó las finales perdidas: "Venía golpeando la puerta muchas veces, no se abría y creo que hoy lo logré".
En conferencia de prensa analizó el Argentina Open y se mostró orgulloso por lo logrado ubicando el triunfo en el primer lugar de sus conquistas: "Muy arriba por todo el condimento y el contexto que llevaba. Fue por lejos el mejor partido que jugué en este torneo y era lo que necesitaba para ganar hoy".
Además, analizó el partido que le ganó al italiano Luciano Darderi: "Sabía que iba a ser durísimo. Quería ganar y no perder tres finales acá en Buenos Aires. Hice un partido muy bueno de principio a fin, salí a busacrlo desde el primer game. Más allá de cómo ataqué, creo que defendí muy bien para después salir a dominar los puntos".
"Esto fue fruto de un trabajo de muchos años. Mucha gente piensa que capaz lo mío es solo talento, pero trato siempre de mejorar y complementar mi tenis. Me pone contento el nivel que estoy logrando", concluyó el campeón.
El tenista aprovechó la oportunidad de la presencia del presidente de la ATP Tour, el italiano Andrea Gaudenzi, para realizarle un pedido especial con el objetivo de subir la categoría del Argentina Open, un torneo que fue seguido por los fanáticos del tenis de todo el mundo.
Fue así que Francisco Cerúndolo expresó: "Para ser 250 es un lujo, Andrea"; dando a entender que el Argentina Open debe ser considerado un certamen con un rango más alto.
Francisco Cerúndolo es el séptimo argentino en ganar el Argentina Open
Con el triunfo se sumó a una lista compuesta por otros seis argentinos:
2004: Guillermo Coria le ganó a Carlos Moyá.
2005: Gastón Gaudio le ganó a Mariano Puerta.
2007: Juan Mónaco le ganó a Mauro di Alessio.
2008: David Nalbandian le ganó a José Acasuso.
2021: Diego Schwartzman le ganó a Francisco Cerúndolo.
2024: Facundo Díaz Acosta le ganó a Nicolás Jarry.
2026: Francisco Cerúndolo le ganó a Luciano Darderi.