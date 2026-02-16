La figura que se lesionó y tiene en vilo a la Selección argentina: qué le pasó

"Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club", se puede leer en el comunicado oficial del equipo español en su página web.

nicolas-gonzalez-redes Atlético de Madrid dio el parte médico de Nicolás González.

En el informe no se detalla la posible fecha de vuelta a las canchas: "Realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

El ex Argentinos Juniors tuvo una molestia el domingo pasado en la derrota 3-0 del Atleti ante el Rayo Vallecano por la fecha 24 de la liga española.

La baja de González también le preocupa al entrenador colchonero, Diego Simeone, ya que debe afrontar duelos claves en la temporada con el Atlético Madrid: la vuelta ante Barcelona por Copa del Rey, los Playoffs ante el Brujas por Champions League y tres partidos de La Liga española.

Los números de Nicolás González en el Atlético de Madrid

Nico González disputó 26 encuentros con la camiseta del Atlético de Madrid, equipo con el que marcó un gol (en su debut frente a Villarreal en septiembre de 2025) y no repartió ninguna asistencia.