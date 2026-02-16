Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Atento Scaloni

La figura que se lesionó y tiene en vilo a la Selección argentina: qué le pasó

Hay una figura de la Selección argentina que se lesionó y preocupa al DT albiceleste, Lionel Scaloni

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni se preocupa por una figura de la Selección argentina.

Scaloni se preocupa por una figura de la Selección argentina.

Hay una bomba en la Selección argentina. Hay una figura que se lesionó y preocupa al DT albiceleste, Lionel Scaloni. Se trata del delantero del Atlético de Madrid Nicolás González.

La Selección argentina se medirá con España en la Finalissima el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar y no se sabe si Nicolás González, uno de los jugadores que suele citar Scaloni, estará.

Nicolás González
Nicol&aacute;s Gonz&aacute;lez se lesion&oacute; en el Atl&eacute;tico de Madrid.

Nicolás González se lesionó en el Atlético de Madrid.

La lesión que tiene Nicolás González y preocupa a la Selección argentina

El delantero de 27 años sufrió una lesión muscular en Atlético de Madrid, y tendrá una recuperación de al menos tres semanas.

"Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club", se puede leer en el comunicado oficial del equipo español en su página web.

nicolas-gonzalez-redes
Atl&eacute;tico de Madrid dio el parte m&eacute;dico de Nicol&aacute;s Gonz&aacute;lez.

Atlético de Madrid dio el parte médico de Nicolás González.

En el informe no se detalla la posible fecha de vuelta a las canchas: "Realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

El ex Argentinos Juniors tuvo una molestia el domingo pasado en la derrota 3-0 del Atleti ante el Rayo Vallecano por la fecha 24 de la liga española.

La baja de González también le preocupa al entrenador colchonero, Diego Simeone, ya que debe afrontar duelos claves en la temporada con el Atlético Madrid: la vuelta ante Barcelona por Copa del Rey, los Playoffs ante el Brujas por Champions League y tres partidos de La Liga española.

Los números de Nicolás González en el Atlético de Madrid

Nico González disputó 26 encuentros con la camiseta del Atlético de Madrid, equipo con el que marcó un gol (en su debut frente a Villarreal en septiembre de 2025) y no repartió ninguna asistencia.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas