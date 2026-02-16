Miguel Borja fue contundente: qué dijo de su paso por River y de su relación con Gallardo

Miguel Ángel Borja no tuvo pelos en la lengua. El delantero colombiano, que ahora está en el Al-Wasl de Emiratos Árabes, fue contundente al hablar de su paso por River Plate, donde tuvo un mal 2025.
Miguel Ángel Borja no tuvo pelos en la lengua. El delantero colombiano, que ahora está en el Al-Wasl de Emiratos Árabes, fue contundente al hablar de su paso por River Plate, donde tuvo un mal 2025.
El "Colibrí", que anotó 62 goles con la camiseta de River, en el último año en el Millo estuvo muy por debajo del deseado, al igual que el del equipo de Marcelo Gallardo.
"Muchas veces el equipo no engranaba y las cosas no fluían", aseguró el atacante de 33 años nacido en Tierralta en una nota con Caracol Radio.
"Cuándo Marcelo Gallardo me llevó fue porque vio algo de cuando lo enfrenté con Junior y las tres veces le marqué, luego llegó Martín Demichelis y jugué en un esquema al que estaba acostumbrado, pero cuando volvió el Muñeco no pude mantener el nivel", añadió el jugador que ha estado en la selección colombiana.
"De igual forma quedé muy agradecido por su trato y le demostré que no se equivocó con Miguel Borja", expresó.
"Yo tomé la decisión de ir a River por lo deportivo. Tenía otras opciones de México pero Juanfer (por Quintero) fue muy importante en mi llegada. Pero creo que ya era un ciclo cumplido para mí y para mi familia, y no me arrepiento de haber ido a esa institución".
A Borja se le terminó el contrato a fines de 2025 con River y se fue libre del club de Núñez, al igual que otros referentes como Enzo Pérez (juega en Argentinios Juniors), Nacho Fernández (actúa en Gimnasia y Esgrima La Plata), Gonzalo Pity Martínez (pasó a Tigre) y Milton Casco (recaló en el Atlético Nacional de Colombia).