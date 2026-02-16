River debuta en la Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar: precios y cómo comprar las entradas

River Plate tendrá la oportunidad de levantar cabeza tras perder en sus dos últimos compromisos del Torneo Apertura cuando enfrente el martes 17 de febrero, desde las 22, a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera, en el encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.
El partido contará con el público de ambas parcialidades y se espera que los fanáticos del Millo acompañen en gran cantidad al equipo en el inicio de un nuevo sueño teniendo en cuenta que obtener la Copa Argentina significa - más allá de la gloria por el título - conseguir un boleto para la Copa Libertadores 2027.
Cómo comprar las entradas para River vs. Ciudad de Bolívar
Las entradas salieron a la venta el viernes 13 a través de la venta web exclusiva para clientes Supervielle mientras que el sábado 14 se habilitó la venta web para el público en general.
Sin embargo, los hinchas de River Plate y de Ciudad de Bolívar aún tienen la posibilidad de adquirir sus entradas de manera presencial, entre las 10 y las 17, en las boleterías de los estadios Juan Gilberto Funes y Estadio Único La Pedrera. Además, ya quedó habilitado el retiro de los tickets previamente comprados de forma virtual, trámite que se realiza en ambas sedes.
El martes solo quedará habilitado el retiro de entradas en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, entre las 10 y las 16.
Por su lado, los hinchas de Ciudad Bolívar podrán comprar su tickets el lunes 16 de febrero, entre las 9 y las 17, en el Complejo José Domeño del Club Ciudad de Bolívar (Av. Centenario y Av. Coliqueo).
Los precios de las entradas para el partido de River y Ciudad Bolívar
Estos son los precios de las entradas de River y Ciudad de Bolívar:
Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
Popular: $50.000.
Platea Este (River Plate): $70.000.
Platea Oeste (River Plate): $90000.
Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet.
En cuanto a la entrega de tickets para personas con discapacidad, es necesario comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera.
Desde la organización hicieron especial hincapié en que en el día del partido no se venderán entradas en el estadio Único La Pedrera.