River debuta en la Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar: precios y cómo comprar las entradas

Sin embargo, los hinchas de River Plate y de Ciudad de Bolívar aún tienen la posibilidad de adquirir sus entradas de manera presencial, entre las 10 y las 17, en las boleterías de los estadios Juan Gilberto Funes y Estadio Único La Pedrera. Además, ya quedó habilitado el retiro de los tickets previamente comprados de forma virtual, trámite que se realiza en ambas sedes.

El martes solo quedará habilitado el retiro de entradas en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, entre las 10 y las 16.

Por su lado, los hinchas de Ciudad Bolívar podrán comprar su tickets el lunes 16 de febrero, entre las 9 y las 17, en el Complejo José Domeño del Club Ciudad de Bolívar (Av. Centenario y Av. Coliqueo).

River - Ciudad de Bolivar Franco Mastantuono fue autor de uno de los goles en el enfrentamiento entre River y Ciudad de Bolívar en la edición 2025.

Los precios de las entradas para el partido de River y Ciudad Bolívar

Estos son los precios de las entradas de River y Ciudad de Bolívar:

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Platea Este (River Plate): $70.000.

Platea Oeste (River Plate): $90000.

Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet.

En cuanto a la entrega de tickets para personas con discapacidad, es necesario comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera.

Desde la organización hicieron especial hincapié en que en el día del partido no se venderán entradas en el estadio Único La Pedrera.