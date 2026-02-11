River vs. Ciudad Bolívar por Copa Argentina en San Luis: precios y cómo comprar las entradas

River Plate debutará en la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, equipo que milita en la Primera Nacional, el martes 17 de febrero a partir de las 22, en el estadio Único La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, San Luis. El partido contará con público de ambas parcialidades, por lo que es fundamental conocer cómo adquirir las entradas.
Será el primer paso del Millonario en su búsqueda por conseguir su cuarta coronación en el certamen más federal del fútbol argentino, donde se reeditará un enfrentamiento ya disputado en la pasada edición.
Durante la Copa Argentina 2025, River y Ciudad Bolívar también se vieron las caras en los 32avos de final. En aquella oportunidad, el club de Núñez se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono, en un encuentro disputado en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
River vs. Ciudad Bolívar por Copa Argentina: cómo comprar las entradas
En cuanto a las entradas físicas, el domingo 15 de febrero, entre las 10 y las 17, se realizará la venta presencial en las boleterías de los estadios Juan Gilberto Funes (La Punta) y Único La Pedrera (Villa Mercedes).
Luego, el lunes 16 de febrero, también entre las 10 y las 17, continuará la venta presencial en las boleterías de ambos estadios y, además, quedará habilitado el retiro de los tickets.
Por último, el martes 17 de febrero solo estará habilitado el retiro de entradas en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, entre las 10 y las 16.
Por su lado, los hinchas de Ciudad Bolívar podrán comprar su tickets el lunes 16 de enero, entre las 9 y las 17, en el Complejo José Domeño del Club Ciudad de Bolívar (Av. Centenario y Av. Coliqueo).
Los precios de las entradas para el partido de River y Ciudad Bolívar
En cuanto a los precios de las entradas para el debut del Millonario y de Las Águilas, son los siguientes:
Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
Popular: $50.000.
Platea Este (River Plate): $70.000.
Platea Oeste (River Plate): $90000.
Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet. En cuanto a la entrega de tickets para personas con discapacidad, es necesario comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera.
También hicieron especial hincapié en que en el día del partido no se venderán entradas en el estadio Único La Pedrera.
Los goles entre River 2 - Ciudad Bolívar 0, en la Copa Argentina 2025