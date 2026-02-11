River vs. Ciudad Bolívar por Copa Argentina en San Luis: precios y cómo comprar las entradas

Leandro González Pirez en River - Ciudad Bolívar Leandro González Pirez marcó uno de los goles en River - Ciudad de Bolívar.

River vs. Ciudad Bolívar por Copa Argentina: cómo comprar las entradas

Los hinchas de River podrán adquirir sus entradas el viernes 13 de febrero a partir de las 12, a través de la venta web exclusiva para clientes Supervielle. En tanto, desde el mismo horario del 14 de febrero se habilitará la venta web para el público en general.

En cuanto a las entradas físicas, el domingo 15 de febrero, entre las 10 y las 17, se realizará la venta presencial en las boleterías de los estadios Juan Gilberto Funes (La Punta) y Único La Pedrera (Villa Mercedes).

Luego, el lunes 16 de febrero, también entre las 10 y las 17, continuará la venta presencial en las boleterías de ambos estadios y, además, quedará habilitado el retiro de los tickets.

Por último, el martes 17 de febrero solo estará habilitado el retiro de entradas en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, entre las 10 y las 16.

Por su lado, los hinchas de Ciudad Bolívar podrán comprar su tickets el lunes 16 de enero, entre las 9 y las 17, en el Complejo José Domeño del Club Ciudad de Bolívar (Av. Centenario y Av. Coliqueo).

Franco Mastantuono en River - Ciudad Bolívar Franco Mastantuono continuaba en River en la edición de la Copa Argentina de 2025.

Los precios de las entradas para el partido de River y Ciudad Bolívar

En cuanto a los precios de las entradas para el debut del Millonario y de Las Águilas, son los siguientes:

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Platea Este (River Plate): $70.000.

Platea Oeste (River Plate): $90000.

Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet. En cuanto a la entrega de tickets para personas con discapacidad, es necesario comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera.

También hicieron especial hincapié en que en el día del partido no se venderán entradas en el estadio Único La Pedrera.

Los goles entre River 2 - Ciudad Bolívar 0, en la Copa Argentina 2025