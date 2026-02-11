Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Feliciano Gambarte vs Malvinas Argentinas

Godoy Cruz anunció oficialmente dónde jugará de local en el debut en la Primera Nacional

Tras semanas de incertidumbre y consultas por el estado del campo de juego, Godoy Cruz confirmó dónde recibirá a Ciudad Bolívar el próximo viernes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Godoy Cruz enfrenta un dilema: Feliciano Gambarte o Malvinas Argentinas.

La espera de los hinchas de Godoy Cruz está llegando a su fin, ya que el próximo viernes el Expreso tendrá su debut en la Primera Nacional cuando enfrente a Ciudad Bolívar a partir de las 21.30, dando inicio a un proceso que tiene un único objetivo: regresar a la Primera División del fútbol argentino en esta misma temporada.

Hay muchas ganas de volver, pero también mucha incertidumbre. En las últimas semanas hubo rumores de mudanzas y gestiones de último momento que enfrentó a quienes elegían al Malvinas Argentinas con quienes preferían jugar en casa: en el Feliciano Gambarte.

Finalmente, se llegó a una decisión que puso feliz a más de un fanático de Godoy Cruz.

Feliciano Gambarte
El estadio de Godoy Cruz se vio afectado por las intensas lluvias.

Godoy Cruz anunció oficialmente dónde jugará de local en el debut en la Primera Nacional

El Feliciano Gambarte se encuentra en pleno proceso de resiembra mientras que se están realizando trabajos de acondicionamiento en la infraestructura, pero las intensas lluvias registradas en las últimas semanas trajeron una gran preocupación en los dirigentes e hinchas ya que el debut en la Primera Nacional está muy cerca.

Las imágenes, una de ellas publicada por el periodista Juan Suraci, están en sintonía con esa intranquilidad: el césped de la cancha se ve claramente afectado, por lo que comenzaron a circular rumores con un posible traslado de localía al Estadio Malvinas Argentinas. No obstante, las consultas no prosperaron y quedó simplemente en una averiguación logística.

Feliciano Gambarte
Así luce el Feliciano Gambarte a días del debut de Godoy Cruz.

Es así que, a pesar que el terreno no luce su mejor versión, el sentido de pertenencia pesó más y Godoy Cruz pondrá primera en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz y un "regreso a casa" con estadísticas negativas

El 19 de julio de 2025 fue un día histórico para los hinchas de Godoy Cruz: el Tomba regresaba a su casa en el encuentro ante Sarmiento de Junín. Sin embargo, las estadísticas no son buenas.

En el Feliciano Gambarte nunca logró ganar y los resultados empujaron a que Godoy Cruz pierda la categoría a la Primera Nacional. Ahora tendrá la oportunidad de cambiar el rumbo cuando se enfrente a Ciudad Bolívar el próximo viernes a partir de las 21.30, con arbitraje de Juan Pafundi, cuando comience el operativo "Retorno a Primera División".

