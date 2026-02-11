Cuánto hay que pagar para ver la Primera Nacional, el Federal A y todo el ascenso en LPF Play

La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa La Corte, reconocida productora vinculada con la transmisión de eventos deportivos. LPF Play transmite actualmente el Torneo Proyección y el fútbol femenino.

"La plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol) permitirá a cualquier persona acceder al contenido (en vivo o en diferido) desde cualquier parte del mundo y utilizando cualquier tipo de dispositivo. De esta forma surge un excelente canal de comunicación institucional hacia los hinchas, socios y aficionados, tanto desde la AFA como desde cada una de las instituciones que integran sus competencias", indicó la AFA en su sitio oficial

El comunicado de la AFA

Cuánto costará la suscripción a LPF Play para ver las categorías del ascenso

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.

TV futbol 2

Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.

Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.

La Primera Nacional arrancará este viernes con dos partidos entre los que se destaca Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar.

La primera fecha de la Primera Nacional

Zona A

Viernes 13 de febrero

17.00: San Miguel vs. Central Norte

21.30: Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar

Sábado 14 de febrero

17.00: All Boys vs. Mitre de Santiago del Estero

17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever

17.00: Morón vs. Defensores de Belgrano

17.00: San Telmo vs. Ferro

20.00: Colón vs. Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.30: Los Andes vs. Almirante Brown

19.00: Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Caseros

Zona B

Viernes 13 de febrero

21.00: Atlético de Rafaela vs. Almagro

22.00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Colegiales

Sábado 14 de febrero

18.00: Agropecuario vs. Deportivo Maipú

19.00: Tristán Suárez vs. Temperley

Domingo 15 de febrero

17.00: Güemes de Santiago del Estero vs. Chicago

17.00: Chacarita vs. San Martín de San Juan

17.00: Atlanta vs. Quilmes

19.00: San Martín de Tucumán vs. Patronato

Lunes 16 de febrero