Cuánto hay que pagar para ver la Primera Nacional, el Federal A y todo el ascenso en LPF Play

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y las demás categorías de ascenso y se encargará de la transmisión por cuenta propia a través de LPF Play.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y las demás categorías de ascenso y se encargará de la transmisión por cuenta propia a través de LPF Play.
El ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de televisación de la segunda división y todo el fútbol de ascenso tras una larga negociación con diferentes partes.
La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago.
La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa La Corte, reconocida productora vinculada con la transmisión de eventos deportivos. LPF Play transmite actualmente el Torneo Proyección y el fútbol femenino.
"La plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol) permitirá a cualquier persona acceder al contenido (en vivo o en diferido) desde cualquier parte del mundo y utilizando cualquier tipo de dispositivo. De esta forma surge un excelente canal de comunicación institucional hacia los hinchas, socios y aficionados, tanto desde la AFA como desde cada una de las instituciones que integran sus competencias", indicó la AFA en su sitio oficial
Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.
Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.
Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.
La Primera Nacional arrancará este viernes con dos partidos entre los que se destaca Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar.
Zona A
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Zona B
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Lunes 16 de febrero