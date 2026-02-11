Alfredo Berti, emocionado hasta las lágrimas tras una nueva muestra de amor en Independiente Rivadavia

"Ustedes y toda la hinchada son importantísimos porque los futbolistas disfrutan de cada partido que nos toca compartir con ustedes. Nosotros tratamos de inyectar el amor que tienen ustedes para que ellos dejen todo en la cancha y que se vea lo que se vio en la final con Argentinos: un equipo que entrega todo y que se fusiona con el amor y el cariño del hincha".

"Eso es lo que permanentemente nosotros tratamos de inculcarle a los chicos. Y ellos la verdad que lo sienten así también. Están muy orgullosos de pertenecer. Se los ve comprometidos. Así como ustedes están comprometidos, los futbolistas están comprometidos también".

"Se fusionaron las dos paras más importantes: la del futbolista con el hincha. Ojalá dure por muchísimo tiempo. Muchas gracias a todos. Son muchas muestras de cariño y siempre son bien recibidas y muy emocionantes cada una de ellas".

Alfredo Berti hincha Axel Jopia, uno de los hinchas de la Lepra que compartió junto a Alfredo Berti.

Alfredo Berti: tatuaje, mural y bandera de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti e Independiente Rivadavia parecen destinados a estar juntos. Si bien no es de los denominados hijos de la casa, ya que llegó recién en 2007, el director técnico ha logrado escribir su nombre en los libros de historia de la institución.

Su primer ciclo se dio en 2017, cuando salvó a la Lepra del descenso (en una tarea que parecía prácticamente imposible cuando firmó su contrato). La segunda etapa llegó en 2023, cuando agarró al Azul nueve puntos por debajo de Chacarita. Esa temporada terminó con el tan ansiado y anhelado ascenso a Primera.

Sorpresivamente, a un puñado de semanas para el debut en la Liga Profesional, sus caminos se separaron. Pero no no por mucho tiempo. En agosto del 2024 Alfredo Berti retornó a Independiente Rivadavia y logró, por mérito deportivo, terminar el año con su equipo fuera de la zona de descenso.

Bandera Alfredo Berti La nueva bandera en honor a Alfredo Berti. Nicolás Ríos / Diario UNO

Como si esto fuera poco, en la temporada 2025 el DT subió la vara. la Lepra clasificó al Reducido en el torneo Apertura y cerró el año, nada más y nada menos, que con la primera estrella de Cuyo: la de la Copa Argentina. Como consecuencia, sacó boleto para jugar la Copa Libertadores en el actual 2026.

Los hinchas lo aman. Y él a ellos. La figura de Berti fue escalando y esto ha quedado demostrado en cada muestra de afecto. Primero se vio flameando una bandera de palo en la platea Memoli. Tras la coronación, un telón con su figura lución en la popular y ahora dijo presente en su nuevo mural.

Tatuaje Alfredo Berti El impactante tatuaje en homenaje a Alfredo Berti.

Además, en el partido ante Central Córdoba (el último del 2025 en el Gargantini y el primero tras la conquista de la Copa Argentina), los hinchas de Independiente Rivadavia lucieron una boina en su honor.

Pero esto no es todo, ya que las muestras de afecto (y agradecimiento) al DT no terminan ahí. Entre los fanáticos de la Lepra, más de uno ha decidido tatuarse a quien consideran el entrenador más importante de la historia Azul.

Cómo surgió la iniciativa

"La pintada está en calle Lugones. Entre Rodríguez y Moyano, frente a la plaza", explicó Martín, uno de los integrantes de la filial de la Sexta, la cual siempre acompaña y colabora con el club de sus amores.

Al ser consultado sobre cómo surgió esta idea de homenajear a Alfredo Berti, contó: "La idea salió del grupo de proyectos que tenemos con los chicos de la Sexta. Tenemos un grupo con el que trabajamos y todos los chicos se coparon".

Alfredo Berti mural (2) Alfredo Berti, con los hinchas en la inauguración de su mural.

"Berti se emocionó. Nos agradeció porque estas cosas le llenan el alma. Nos dijo que estaba hermoso el mural y que estaba a gusto con la gente que había. Firmó camisetas, se sacó fotos... muy predispuesto como siempre. Es un crack, no esperábamos menos. Nos firmó el mural también", sentenció.