Salud y metabolismo: qué revela la ciencia sobre el impacto de cenar tarde en la nutrición

Ayuno intermitente.jpg La clave de la crononutrición es alinear la ventana de alimentación con las horas de luz.

Donde las cenas suelen ser tardías, los expertos en salud metabólica advierten que este hábito podría ser el responsable oculto de problemas de peso y fatiga crónica, independientemente de la calidad de la dieta que se siga.

Los ritmos circadianos dictan que, al caer la noche, el cuerpo se prepara para la reparación celular y no para la digestión pesada.

Cuando cenamos tarde, obligamos al sistema a procesar energía en un momento en que la sensibilidad a la insulina es mínima, lo que deteriora nuestra salud metabólica y altera la calidad del sueño profundo, vital para el cerebro.

El impacto en la salud y el metabolismo

Adoptar hábitos de crononutrición es una de las herramientas más potentes y económicas que ofrece la ciencia. Al respetar los ritmos circadianos, el cuerpo optimiza la quema de grasas y mejora el control de la glucosa.

Mantener una salud metabólica equilibrada permite que se enfrente la rutina con mayor claridad mental y energía estable, evitando los picos de cansancio que suelen aparecer cuando el reloj digestivo y el biológico están desincronizados.

No solo somos solo lo que comemos, sino también cuándo decidimos hacerlo. Respetar los tiempos de nuestra biología es el primer paso para una vida más armónica y saludable.