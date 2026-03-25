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Cómo se afilia al PAMI hijos o nietos con discapacidad: qué documentación se necesita

PAMI les brinda a sus afiliados la posibilidad de sumar a sus hijos o nietos con discapacidad a la obra social presentando la correspondiente documentación

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
El PAMI les brinda a los titulares la posibilidad de afiliar a personas a su cargo y detalla la documentación para sumar a hijos o nietos con discapacidad.

El PAMI les brinda a los titulares la posibilidad de afiliar a personas a su cargo y detalla la documentación para sumar a hijos o nietos con discapacidad.

El Programa de Atención Médica Integral, popularmente más conocido como PAMI, les brinda a sus afiliados toda la información necesaria para sumar a la obra social un hijo o nieto con discapacidad. Aquí detallamos cuál es la documentación a presentar para llevar a cabo con éxito el trámite de afiliación.

El PAMI posee tres tipos de afiliación, dependiendo de las necesidades de los jubilados y pensionados y el trámite lo puede realizar la persona interesada, el afiliado a la obra social o el apoderado en cada caso.

Los tipos de afiliación que pueden tramitar los titulares del PAMI son: "Afiliación titular definitiva", "Otras afiliaciones titulares" y "Afiliación de personas a cargo del titular".

PAMI
PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a m&aacute;s de 5 millones de personas afiliadas en todo el pa&iacute;s.

PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

PAMI: para afiliar a hijos o nietos con discapacidad hay que presentar esta documentación

Dentro de la <Afiliación de personas a cargo del titular> que brinda el PAMI, los titulares pueden seleccionar <Afiliación para hijos con discapacidad> o <Afiliación para nietos con discapacidad> según el caso.

A continuación detallamos la documentación que se debe presentar en una Agencia PAMI para cada uno de estos tipos de afiliación:

"Afiliación para hijos con discapacidad"

Es para los hijos de la persona titular o cónyuge, mayores de 21 años con discapacidad. Se puede otorgar en cualquier momento y el trámite lo puede realizar la persona titular o quien tenga como apoderado/a.

  • Documento Nacional deI Identidad con domicilio actualizado de la persona titular.
  • Documento Nacional de Identidad, con fecha vigente y con domicilio actualizado del hijo a afiliar. Las personas mayores de 75 años y las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas; también podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad libreta, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica.
  • Último recibo de cobro de la persona titular
  • Partida de nacimiento.
  • Certificado único de discapacidad (Oficial)
  • Acta de matrimonio actualizada (1 año) en el caso de hijo del cónyuge.
  • Constancia de CUIT/CUIL.
  • Constancia negativa de obra social provincial.
  • Constancia Negativa de ANSES
  • Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.
  • Formulario Familiar no Conviviente Solo si fuese necesario.
ANSES-Pensiones-No-Contributivas-PNC-Discapacidad
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, m&aacute;s conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia m&eacute;dica integral a las personas mayores.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

"Afiliación para nietos con discapacidad"

Consiste en brindar la afiliación a nietas/os de la persona afiliada como titular, que tengan discapacidad física o mental, sean mayores de edad y se encuentren a cargo exclusivo de la persona afiliada titular. El trámite lo puede realizar la persona titular o quien tenga como apoderado/a.

  • Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado de la persona afiliada titular.
  • Último recibo de haberes de la persona afiliada como titular.
  • Documento Nacional de identidad de Padre o Madre.
  • Documento Nacional de Identidad del nieto/a, con fecha vigente y con domicilio actualizado. Las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas y también podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad libreta.
  • Documentación probatoria del ví­nculo (partida o acta de nacimiento)
  • Certificado Unico de Discapacidad (CUD)
  • Constancia de CUIL/CUIT.
  • Constancia negativa de obra social provincial.
  • Constancia Negativa de ANSES
  • Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.
  • Formulario Familiar no Conviviente. Solo si fuese necesario.

Ambos trámites para la afiliación es de manera presencial en las Agencias PAMI y para conseguir una mejor atención es importante sacar un turno online previamente.

PAMI: información a tener en cuenta para estas dos afiliaciones

Estas afiliaciones no llevan vencimiento, excepto por dos casos:

  • Que el Departamento Asesor Científico Pericial lo establezca en su dictamen. En cuyo caso, se deberá cargar la fecha de vencimiento que indique el dictamen.
  • En el caso en que la persona este tramitando una pensión no contributiva y que la misma no haya sido otorgada al momento de la filiación. Dicha filiación se deberá cargar con vencimiento a un año.

No podrán afiliarse a este Instituto los familiares, convivientes o no, cuando sean titulares de un beneficio previsional y puedan acceder por sí mismos a cualquier obra social Nacional, Provincial o Municipal o ser titulares de una pensión no contributiva.

Tipos de afiliación que pueden tramitar los titulares del PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) es la obra social de los adultos mayores y posee una gran cobertura de medicamentos en el país. Acompaña a más de 5 millones de jubilados y pensionados, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra.

  • "Afiliación titular definitiva": es la afiliación para las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y se constate que los descuentos son en favor de PAMI. El trámite lo puede realizar la persona interesada o su apoderada/o.
  • "Otras afiliaciones titulares": afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES.
  • "Afiliación de personas a cargo del titular": esa persona puede ser: esposa/o; hija/o (de la persona titular o esposa/o) menor de 21 años; hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o); concubina/o y/o con unión civil; hija/o estudiante hasta los 25 años; con guarda, tutela o curatela; madre o padre; abuela/o; nieta/o mayor con discapacidad.

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