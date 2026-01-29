Dormir con mascotas: por qué perros y gatos pueden afectar el sueño de las personas

mascotas-sueño-dormir-freepik-(1) Para muchas personas, dormir con mascotas es parte de la rutina diaria. Crédito: Freepik.

Además, factores como alérgenos, caspa y microbios transportados por las mascotas pueden afectar la respiración y la calidad del descanso.

Dormir con mascotas: beneficios emocionales vs. impacto físico

A pesar de los riesgos para el sueño, tener mascotas aporta beneficios comprobados. Estudios muestran que los animales reducen el estrés, fortalecen el bienestar emocional y generan sensación de seguridad.

Muchos dueños reconocen que sus mascotas alteran el descanso, pero consideran que el vínculo emocional compensa esas interrupciones. Para algunos, dormir con animales es una forma de sentirse acompañados y protegidos durante la noche.

Según AP News, los especialistas coinciden en que no existe una respuesta universal. Dormir con mascotas no es negativo para todas las personas, pero puede convertirse en un factor de insomnio o cansancio crónico en ciertos casos.

Qué recomiendan los expertos para mejorar el sueño

Los expertos sugieren soluciones intermedias: colocar una cama para la mascota en el dormitorio, limitar el acceso a la cama o adaptar horarios de sueño. También recomiendan mantener una higiene más estricta, como lavar las sábanas con mayor frecuencia.

perro orina cama 1.jpg Dormir con mascotas es una decisión que combina afecto, hábitos y salud.

El objetivo no es eliminar el vínculo con los animales, sino encontrar un equilibrio entre el bienestar emocional y la calidad del sueño.

Dormir con mascotas es una decisión que combina afecto, hábitos y salud. En un mundo donde los animales ocupan un lugar central en la vida cotidiana, el debate no es si debemos elegir entre amor y descanso, sino cómo convivir con ambos.

¿Dormís con tus mascotas? Tal vez entender cómo influyen en tu sueño sea el primer paso para mejorar tu descanso.