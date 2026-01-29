Dormir con mascotas: por qué perros y gatos pueden afectar el sueño de las personas

Dormir con mascotas es una práctica cada vez más común. Mientras los expertos advierten sobre su impacto en el sueño, millones de personas priorizan el vínculo con sus animales.
Mascotas y sueño: ¿dormir con animales afecta el descanso?
Para muchas personas, dormir con mascotas es parte de la rutina diaria. Perros y gatos comparten la cama con sus dueños y se convierten en una fuente de calma y compañía. Sin embargo, especialistas en sueño advierten que esta práctica puede alterar el descanso.
Los animales tienen ciclos de sueño distintos a los humanos. Los perros suelen despertarse varias veces durante la noche, mientras que los gatos son más activos al amanecer y al atardecer. Estos comportamientos pueden interrumpir las fases profundas del sueño, incluso cuando la persona no se despierta por completo.
Además, factores como alérgenos, caspa y microbios transportados por las mascotas pueden afectar la respiración y la calidad del descanso.
Dormir con mascotas: beneficios emocionales vs. impacto físico
A pesar de los riesgos para el sueño, tener mascotas aporta beneficios comprobados. Estudios muestran que los animales reducen el estrés, fortalecen el bienestar emocional y generan sensación de seguridad.
Muchos dueños reconocen que sus mascotas alteran el descanso, pero consideran que el vínculo emocional compensa esas interrupciones. Para algunos, dormir con animales es una forma de sentirse acompañados y protegidos durante la noche.
Según AP News, los especialistas coinciden en que no existe una respuesta universal. Dormir con mascotas no es negativo para todas las personas, pero puede convertirse en un factor de insomnio o cansancio crónico en ciertos casos.
Qué recomiendan los expertos para mejorar el sueño
Los expertos sugieren soluciones intermedias: colocar una cama para la mascota en el dormitorio, limitar el acceso a la cama o adaptar horarios de sueño. También recomiendan mantener una higiene más estricta, como lavar las sábanas con mayor frecuencia.
El objetivo no es eliminar el vínculo con los animales, sino encontrar un equilibrio entre el bienestar emocional y la calidad del sueño.
Dormir con mascotas es una decisión que combina afecto, hábitos y salud. En un mundo donde los animales ocupan un lugar central en la vida cotidiana, el debate no es si debemos elegir entre amor y descanso, sino cómo convivir con ambos.
¿Dormís con tus mascotas? Tal vez entender cómo influyen en tu sueño sea el primer paso para mejorar tu descanso.
Fuente: AP News.