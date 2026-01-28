Dormirte tarde puede afectar la salud de tu corazón: qué revela la ciencia sobre el sueño nocturno

sueño-noche-salud-freepik-(2) Los noctámbulos presentan un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, como infarto o accidente cerebrovascular. Crédito: Freepik.

Sueño, reloj biológico y salud: el impacto invisible

El ritmo circadiano es el sistema que regula cuándo sentimos sueño, cuándo estamos más alertas y cómo funcionan distintos procesos del cuerpo. Este reloj interno influye en la presión arterial, el metabolismo, las hormonas del estrés y la frecuencia cardíaca.

Cuando el sueño se altera de forma constante, el cuerpo pierde equilibrio. Las personas noctámbulas suelen dormir menos horas, alimentarse de manera irregular y tener mayor exposición a pantallas y estímulos digitales durante la noche. Todo esto puede afectar la salud general y, en particular, la salud del corazón.

Además, los estudios muestran que los noctámbulos tienden a presentar con mayor frecuencia hábitos poco saludables, como fumar, hacer menos actividad física o mantener una dieta menos equilibrada. Estos factores, combinados con la falta de sueño, aumentan el riesgo cardiovascular.

sueño-noche-salud-freepik-(1) El estilo de vida nocturno suele ir acompañado de hábitos poco saludables, como comer o tomar café a deshora, lo que contribuye al desequilibrio del organismo. Crédito: Freepik.

Cambiar hábitos para cuidar el corazón

Los especialistas coinciden en que no se trata de alcanzar la perfección, sino de mejorar lo básico. Mantener horarios regulares de sueño, incluso los fines de semana, puede ayudar a estabilizar el reloj biológico. También se recomienda reducir el uso de pantallas antes de dormir, mejorar la alimentación y priorizar el descanso.

Aunque no todas las personas pueden modificar por completo sus rutinas, pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia en la salud del corazón. Dormir mejor, respetar los ciclos de sueño y adoptar hábitos más conscientes no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede convertirse en una de las estrategias más simples para proteger la salud a largo plazo.