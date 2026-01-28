Descubrimiento de un pasado remoto en Francia: una necrópolis romana

En el sector este de la calzada, la arqueología identificó un cementerio con 38 estructuras dedicadas al descanso de los difuntos. La mayoría de los enterramientos consistieron en cremaciones del siglo I, donde las cenizas descansaban en fosas cuadrangulares junto a piezas de cerámica y ofrendas de alimento. Resultó llamativa la ubicación de dos piras funerarias dentro del mismo recinto, una práctica poco habitual en los asentamientos de Roma, ya que estos focos de fuego solían instalarse a mayor distancia de las tumbas por motivos de seguridad y salubridad.

Un hallazgo particular rompió la uniformidad del sitio: una tumba de inhumación aislada que data de los siglos III o IV. En este caso, el cuerpo se encontraba en un ataúd de madera del cual solo sobrevivieron los clavos de hierro. El ajuar incluía calzado, vasijas y dos monedas colocadas sobre los restos, siguiendo las costumbres tardías de la época imperial. Este entierro solitario plantea interrogantes sobre la ocupación del suelo en ese periodo específico.

Huellas de la historia moderna en el paisaje

pira funeraria El descubrimiento también incluyó una pira funeraria.

El estudio del terreno también detectó cicatrices de conflictos más cercanos en el tiempo. Gran parte de las perturbaciones en el suelo correspondieron a pozos con escombros y alambre de espino de las guerras mundiales del siglo XX. Estas alteraciones dañaron algunos estratos antiguos, pero no impidieron la recuperación de la información valiosa sobre el pasado gálico. La presencia de antiguas excavaciones para la fabricación de ladrillos también modificó la topografía original del área.

Las tareas de análisis en el laboratorio continúan para precisar la cronología exacta de cada pieza recuperada. Los expertos buscan determinar si existieron otros caminos que se cruzaban en este punto estratégico. Los resultados obtenidos hasta ahora transformaron la visión que se tenía sobre este rincón del norte francés y su integración en las redes comerciales y sociales del mundo antiguo.