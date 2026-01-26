Qué significa cuando tu gato "amasa" tu cama antes de dormir y por qué es positivo

El "amasamiento" tiene sus raíces en la lactancia, cuando los cachorros presionan el vientre de su madre para estimular la salida de leche. Al repetirlo en la edad adulta sobre superficies suaves como su cama, el gato activa una respuesta neurológica que libera endorfinas.

Con este gesto, tu mascota es capaz de reducir el estrés, además de demostrar que está seguro contigo. Nunca debes interrumpir el ritual, ya que esto podría generar frustración o ansiedad en la mascota.

mascota, gato El gesto de tu gato tiene sus raíces en la lactancia.

Como puedes ver, este gesto es un indicador de que el animal ha superado cualquier trauma de abandono o estrés ambiental, y que está socialmente integrado a tu casa.

Los beneficios de este simple gesto

La observación de este comportamiento y el contacto físico derivado del mismo pueden tener efectos terapéuticos en los humanos, tales como: