Qué significa cuando tu gato "amasa" tu cama antes de dormir y por qué es positivo

Cuando tu gato realiza esta especie de ritual, no debe ser interrumpido, ya que de lo contrario puede generarle estrés o ansiedad. ¿Qué significa esto?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Muchos son los dueños que no entienden este comporamiento.

Si al finalizar el día su gato se sube a la cama y comienza a mover sus patas rítmicamente sobre las sábanas, lo cierto es que estás presenciando uno de los gestos más primitivos y positivos del mundo felino. ¿Qué significa este comportamiento?

"Cuando un gato amasa su cama antes de dormir, está realizando una 'auditoría de bienestar'", explican especialistas en comportamiento felino. Dicho con otras palabras, es su forma de decir que se siente seguro.

Este gesto es un indicador de algo positivo en tu mascota.&nbsp;

Qué significa que tu gato "amase" tu cama antes de dormir

Lejos de ser una simple manía, expertos veterinarios destacan en este inicio de 2026 que este comportamiento es una señal inequívoca de que su hogar es percibido como un santuario de paz.

El "amasamiento" tiene sus raíces en la lactancia, cuando los cachorros presionan el vientre de su madre para estimular la salida de leche. Al repetirlo en la edad adulta sobre superficies suaves como su cama, el gato activa una respuesta neurológica que libera endorfinas.

Con este gesto, tu mascota es capaz de reducir el estrés, además de demostrar que está seguro contigo. Nunca debes interrumpir el ritual, ya que esto podría generar frustración o ansiedad en la mascota.

El gesto de tu gato tiene sus ra&iacute;ces en la lactancia.&nbsp;

Como puedes ver, este gesto es un indicador de que el animal ha superado cualquier trauma de abandono o estrés ambiental, y que está socialmente integrado a tu casa.

Los beneficios de este simple gesto

La observación de este comportamiento y el contacto físico derivado del mismo pueden tener efectos terapéuticos en los humanos, tales como:

  • Reducción de la presión arterial: el ritmo pausado del amasado, a menudo acompañado de ronroneo, ayuda a calmar el sistema nervioso del dueño.
  • Marcaje afectivo: a través de glándulas en sus almohadillas, el gato libera feromonas que "etiquetan" su cama —y por extensión a usted— como territorio seguro y familiar.

