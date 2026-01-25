Inicio Sociedad Qué significa
¿Qué significa?: la ciencia explica por qué somos más felices cuando vamos a la playa

Te cuento qué significa y por qué las personas son más alegres cuando vacacionan en la playa o cerca del mar

Isabella Brosio
Qué significa la sensación de bienestar que experimentamos al estar en la playa. 

Viajar, recorrer, conocer nuevos lugares, probar comidas diferentes y encontrarse con gente nueva por el mundo, puede ser muy bueno para la salud. Existe una sensación de felicidad que se experimenta al vivir todo lo anterior y es bastante sencillo responder qué significa.

Muchas personas dicen que al viajar y visitar la playa, se sienten mucho más ligeras, tranquilas, felices y relajadas, y esto no tiene que ver solo con el hecho de estar de vacaciones. La playa y el mar pueden traer enormes beneficios para la mente y el cuerpo.

¿Qué significa? Hoy te cuento qué dice la ciencia sobre la felicidad que sentimos en la playa, por qué se produce este fenómeno, qué otros paisajes lo generan y cómo las vacaciones influyen en el cerebro.

mujer en la playa
El mar, la arena, los sonidos y el aire fresco contribuyen al bienestar f&iacute;sico y mental.&nbsp;

¿Qué significa y por qué las personas son más felices cerca de la playa?

Existe un fenómeno asociado a los espacios abiertos y azules, como las playas, lagos y ríos, llamado "mente azul". Investigaciones recientes indican qué significa el estado de bienestar que las personas experimentan cerca de la playa y el mar.

El sonido de las olas y la amplitud del horizonte, contribuyen a la liberación de hormonas de la felicidad. Los entornos naturales reducen el estrés, mejoran el sueño e incluso alteran la percepción del dolor.

Un estudio publicado en PubMed explica cómo los espacios azules y verdes actúan como agentes desestresores. La playa propone un espacio ideal para la relajación, la socialización y la actividad física.

playa
Los ambientes naturales y amplios generan una sensaci&oacute;n de calma y tranquilidad.&nbsp;

Además, cuando las personas contemplan el horizonte de la playa y el mar, experimentan una sensación de asombro y perspectiva que reduce el tamaño de los problemas individuales. Nos sentimos como algo pequeño en la inmensidad, y lo que nos atormenta se vuelve un poco más liviano.

La playa permite reconectar con otras personas, con nosotros mismos, renovarnos emocionalmente y aumentar la conciencia de uno mismo. Además, estudios demuestran que pasar tiempo en el mar y la arena reduce los pensamientos rumiantes y mejora la función cognitiva.

¿Qué significa?: qué pasa en nuestro cerebro cuando regresamos a la rutina

Cuando volvemos de la playa, retomamos la rutina y las vacaciones finalizan; es probable que nuestro cerebro se sienta un poco extraño y abrumado ¿Qué significa?

tristeza
El fin de las vacaciones deja a muchas personas en un estado de tristeza y angustia.&nbsp;

El síndrome post-vacacional remite a un estado de ansiedad o presión emocional que las personas experimentan al volver de las vacaciones. Se genera cuando hay que readaptarse rápidamente a las tareas cotidianas luego de un periodo vacacional.

Los cambios de horarios, las obligaciones, ordenar las valijas luego del viaje y volver a la ciudad, pueden generar ansiedad, estrés, disminución de rendimiento y cambios de humor, según indican algunas revistas especializadas en salud mental.

