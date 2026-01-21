El importante significado de que se rompan los elementos de vidrio en casa

Feng Shui vaso roto.jpg Feng Shui: qué significa que se rompan elementos de vidrio en casa, según la filosofía china.

En el hogar pueden suceder ciertas situaciones que están directamente relacionadas con la energía del lugar y del entorno. Un claro ejemplo es cuando de manera inesperada se rompen elementos de vidrio como vasos, platos o jarrones y esto tiene un significado muy importante para el Feng Shui.

Cuando este tipo de accidentes ocurre, muchas veces genera confusión y temor de que algo malo suceda con la energía del hogar. Cuando un vaso o plato de vidrio se rompe significa que acumularon mucha energía negativa de peleas, preocupaciones o del estrés que vive la persona.

En este sentido, el Feng Shui considera que la tensión acumulada que se produce en esos momentos genera una vibración que provoca la rotura de distintas cosas de vidrio. Ya sea con un simple golpe, con la caída del objeto de vidrio o con la explosión repentina del mismo, es una manifestación de que la energía acumulada se liberó para limpiar el espacio.

vasos rotos

Por otro lado, para el Feng Shui, cuando se rompe una cosa de vidrio refleja que la mente y el espíritu no están en la misma sintonía o de acuerdo con lo que se está viviendo. También, si estabas pensando en una persona en particular, es una clara advertencia sobre ella.