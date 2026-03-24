En el finde largo vinieron a Mendoza más turistas y gastaron más que los que llegaron en Vendimia

Degustación bodega fin de largo Los más de 55.000 turistas que llegaron a Mendoza este fin de semana extra largo marcaron sus preferencias por distintos destinos del Gran Mendoza, la zona de montaña y San Rafael.

Esos visitantes tuvieron diferentes preferencias. Según el relevamiento oficial algunas zonas turísticas presentaron niveles de ocupación superiores al promedio, con picos del 77% en Ruta 82 y Cacheuta, 75% en las Villas de San Rafael y alrededor del 70% en el Gran Mendoza, Potrerillos y la Ciudad de San Rafael.

Para la presidenta del Emetur, Gabriela Testa el balance de este fin de semana extralargo es más que positivo: "Estos resultados reflejan el trabajo sostenido de promoción y la articulación con el sector privado, que permite ofrecer una propuesta diversa y atractiva durante todo el año”.

Y en paralelo rescató que “Mendoza continúa posicionándose como un destino competitivo, con experiencias de calidad y beneficios concretos para quienes nos visitan”.

Es que según los datos publicados por agencias como Despegar, Mendoza estuvo entre los destinos más elegidos para este fin de semana XXL, entre Puerto Iguazú , San Carlos de Bariloche y Córdoba.

La propuesta cultural funcionó como anzuelo para los turistas

A la hora de explicar esta predilección de los turistas por Mendoza, desde el Ente de Turismo rescataron la variadísima oferta cultural que hubo durante todo el fin de semana extralargo.

Festival del Malbec y el Olivo Maipú 2 El Festival del Malbec y el Olivo que se realizó en Maipú fue uno de los grandes atractivos culturales de este fin de semana.

Hay que recordar que entre las propuestas más destacadas se encontraron los festejos de San Patricio -con especial convocatoria en Godoy Cruz-, el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú, la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca en Junín y la Maratón Internacional de Mendoza, entre muchas otras actividades que convocaron tanto a mendocinos como a visitantes.

Además, las promociones impulsadas por el Ente Mendoza Turismo, como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, se consolidan como una variable cada vez más influyente en la elección del destino, al ofrecer servicios y experiencias de calidad con precios competitivos, destacaron desde Turismo.