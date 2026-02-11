El peor accidente fluvial de la historia: una embarcación desplomó 177 metros de cemento, aplastó gente e hizo perder millones

El trágico accidente que marcó la historia de Estados Unidos: el desastre del puente I-40

El puente de la Interestatal 40, una de las principales rutas que atraviesan de este a oeste los Estados Unidos, cruza el río Arkansas en Webbers Falls, Oklahoma. A las 7:45 a.m. del 26 de mayo de 2002, un remolcador que transportaba dos barcazas vacías perdió el control y colisionó contra uno de los pilares que sostenían el puente sobre el río.

El impacto fue devastador, aproximadamente 177 metros (580 pies) del puente se desplomaron en el agua junto con vehículos que circulaban en ese momento. Automóviles y camiones cayeron al río o sobre los escombros, atrapando a quienes transitaban por allí sin ninguna advertencia previa.

Desastre del puente I-40 (2) Actualmente cerca del lugar del desastre, se erige un monumento conmemorativo que incluye piezas del puente original y los nombres de las víctimas.

El accidente se cobró la vida de 14 personas y dejó a otras cinco heridas. Las tareas de rescate fueron sumamente complejas, ya que los buzos y equipos de emergencia trabajaron por días en aguas turbias y correntosas para recuperar los vehículos y asistir a las víctimas.

Además, el accidente bloqueó una ruta por la que circulaban más de 20.000 vehículos por día obligando a desviar el transporte de carga por caminos rurales, esto generó demoras inmensas y pérdidas millonarias para la industria.

La investigación posterior determinó que el capitán del remolcador sufrió un episodio de pérdida de consciencia que lo incapacitaría para controlar la embarcación. Esto provocó que las barcazas se desviaran de su curso y embistieran un pilar del puente fuera del canal de navegación, sin barreras de protección que pudieran mitigar el impacto.