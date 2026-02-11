De cuánto es el ingreso que debe tener una familia para acceder a una casa del IPV

Las cuotas de este crédito hipotecario del IPV dependen de los m2 que posea la casa que se va a construir y de los ingresos familiares. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.

El crédito, según lo dispuesto por el IPV, se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.

casas ipv Foto: IPV

De cuánto es el ingreso que debe tener una familia para acceder a las casas del IPV

Según lo dado a conocer por el IPV, para una casa de 55 metros cuadrados, se requiere que el ingreso familiar ronde los $1.500.000. De esa manera, la cuota inicial será de $297.771. En el caso de elegir construir una casa de 140 metros cuadrados, la cuota será de $637.279 y el ingreso mínimo solicitado debe ser $3.186.396.

Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:

55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)

69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

Asimismo, el IPV confirmó que en los casos en los que una familia o el solicitante no logre llegar al ingreso mínimo que se solicita para este plan de viviendas, puede acudir a un garante que sume su sueldo y así poder acceder a la casa propia.

Casas IPV.jpg

Los otros requisitos para acceder a la casa del IPV

Este plan de viviendas del IPV también necesita de otros requisitos, estos son: