De cuánto es el ingreso que debe tener una familia para acceder a una casa del IPV

Una de las grandes dificultades con las que se encuentran las familias que buscan acceder a una casa propia tiene que ver con los ingresos que se solicitan desde el Instituto Provincial de Viviendas (IPV) o desde los bancos que ofrecen créditos hipotecarios.
En ese sentido, el IPV dio a conocer cuánto es lo que debe ganar cada familiar para acceder al tipo de casa en el que la vivienda que desean tener, como así también el resto de los requisitos que se solicitan para el plan Construyo Mi Casa.
Cómo es el plan de viviendas del IPV
El plan del IPV es Construyo Mi Casa consiste en la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda y así cumplir el sueño de tener su propio techo.
Las cuotas de este crédito hipotecario del IPV dependen de los m2 que posea la casa que se va a construir y de los ingresos familiares. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.
El crédito, según lo dispuesto por el IPV, se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.
De cuánto es el ingreso que debe tener una familia para acceder a las casas del IPV
Según lo dado a conocer por el IPV, para una casa de 55 metros cuadrados, se requiere que el ingreso familiar ronde los $1.500.000. De esa manera, la cuota inicial será de $297.771. En el caso de elegir construir una casa de 140 metros cuadrados, la cuota será de $637.279 y el ingreso mínimo solicitado debe ser $3.186.396.
Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:
- 55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)
- 69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)
- 80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)
- 100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)
- 120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)
- 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)
Asimismo, el IPV confirmó que en los casos en los que una familia o el solicitante no logre llegar al ingreso mínimo que se solicita para este plan de viviendas, puede acudir a un garante que sume su sueldo y así poder acceder a la casa propia.
Los otros requisitos para acceder a la casa del IPV
Este plan de viviendas del IPV también necesita de otros requisitos, estos son:
- Las personas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses
- El lote debe posser servicios de agua potable y energía eléctrica
- El titular no debe tener otros inmuebles a su nombre
- Si el lote estuviese en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la opción de 80 m².