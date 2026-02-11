Truco casero: por qué deberías poner bolas de papel aluminio en los cajones de la casa

Truco casero: te explico por qué deberías poner papel aluminio en los cajones

Los cajones de ropa, cubiertos, juguetes o cualquier objeto suelen tener humedad o están expuestos a ella. La humedad en la madera provoca hinchazón, hongos, deformación del material e incluso puede atraer insectos.

Si colocamos un par de bolas de papel aluminio en el interior de los cajones de madera, podemos evitar que se llenen de humedad. Es un truco casero muy sencillo y útil.

cajones También se pueden poner láminas de aluminio en el fondo del cajón.

El papel aluminio también se puede usar para absorber la humedad de la heladera o el freezer. Este truco, además, mantiene el frío y reduce la acumulación de hielo.

Algunas personas también utilizan el papel aluminio para evitar la electricidad estática en el lavarropas. Colocar bolitas en el tambor evita que la ropa se dañe y reduce la acumulación de pelusas.

Otras opciones de truco casero: cómo evitar la humedad en los cajones

Existen otros ingredientes caseros y naturales para evitar la humedad o los hongos en los cajones de madera.

Cuando no hay una correcta ventilación de los armarios y cajones, pueden aparecer malos olores y la ropa o utensilios pueden llenarse de moho.

cajones con arroz El arroz y el bicarbonato son dos ingredientes que todos tenemos en casa y sirven para muchos trucos.