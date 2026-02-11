Existen muchos ingredientes naturales o materiales reutilizables que pueden usarse en un truco casero. Este tipo de procedimientos suele ser económico, sencillo, rápido y útil para limpiar o solucionar problemas cotidianos de casa.
Truco casero: por qué deberías poner bolas de papel aluminio en los cajones de la casa
Para cada problema o asunto hogareño existe un truco casero sencillo y barato. Hoy te cuento por qué hay que guardar aluminio en los cajones
En esta ocasión te explico por qué deberías colocar bolas de papel aluminio en el interior de los cajones de la cocina, el baño, las habitaciones y los muebles en general.
El papel de aluminio es una lámina fina y maleable que se obtiene al prensar aluminio hasta alcanzar un grosor inferior a los 0,2 mm.
Los cajones de ropa, cubiertos, juguetes o cualquier objeto suelen tener humedad o están expuestos a ella. La humedad en la madera provoca hinchazón, hongos, deformación del material e incluso puede atraer insectos.
Si colocamos un par de bolas de papel aluminio en el interior de los cajones de madera, podemos evitar que se llenen de humedad. Es un truco casero muy sencillo y útil.
El papel aluminio también se puede usar para absorber la humedad de la heladera o el freezer. Este truco, además, mantiene el frío y reduce la acumulación de hielo.
Algunas personas también utilizan el papel aluminio para evitar la electricidad estática en el lavarropas. Colocar bolitas en el tambor evita que la ropa se dañe y reduce la acumulación de pelusas.
Otras opciones de truco casero: cómo evitar la humedad en los cajones
Existen otros ingredientes caseros y naturales para evitar la humedad o los hongos en los cajones de madera.
Cuando no hay una correcta ventilación de los armarios y cajones, pueden aparecer malos olores y la ropa o utensilios pueden llenarse de moho.
- Los granos de arroz son una excelente opción para combatir la humedad. Este viejo truco casero consiste en colocar pequeñas bolsas de arroz en los cajones del armario o los muebles de la cocina.
- Otra opción de truco casero consiste en vaciar los cajones y espolvorear bicarbonato de sodio para absorber la humedad.
- Si los cajones ya tienen hongos, puedes realizar un truco casero con vinagre blanco para remover el moho, los pegotes y la suciedad en general. Acompaña este truco casero con una buena ventilación de los cajones.
- El café también sirve para evitar la humedad en los cajones de madera. Puedes colocar saquitos de café.