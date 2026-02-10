Lo lincharon: un delincuente entró a robar a una casa y los vecinos lo mandaron a terapia intensiva.

Capilla ladrón pueblo

Después de la agresión, y los gritos de la adolescente, los delincuentes salieron corriendo por los techos saltando patios de las casas vecinas.

De acuerdo al informe de El Doce, el dueño de la vivienda se enteró de lo que estaba ocurriendo gracias a las cámaras de seguridad y de inmediato se dirigió a su casa. Una vez en su domicilio, se sumó a otros vecinos y entre todos empezaron a recorrer el barrio para tratar de dar con los ladrones.

Uno de ellos fue encontrado escondido en un lote y fue agredido por un grupo de vecinos, que lo retuvo hasta que llegó una patrulla de la Policía cordobesa. Los efectivos que se presentaron en el lugar constataron que el delincuente presentaba graves heridas, por lo que solicitaron una ambulancia.

Minutos después el ladron fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde fue atendido por los médicos y por estas horas permanece internado en terapia intensiva.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga tanto el intento de robo como las circunstancias en las que se produjo la agresión contra el sospechoso.

Capilla ladrón hospital

Según una investigación preliminar, en las primeras horas del lunes trascendió que el presunto delincuente sería de Huerta Grande, localidad situada en el departamento Punilla y que sobre él pesaba un pedido de captura activo.

Por el momento, la causa continúa bajo investigación, mientras que personal policial trata de localizar al otro delincuente que ingresó a la casa y logró escapar de la golpiza de los vecinos.