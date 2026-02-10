Un grave hecho de violencia de género y maltrato infantil en Santa Rosa fue esclarecido gracias al uso de tecnología con drones aplicada a la seguridad que permitió localizar y detener al agresor luego de varias horas de búsqueda.
Video y fotos: golpeó a una mujer y sus hijos, escapó y fue detenido con la ayuda de drones
La vigilancia con drones permitió apresar a un hombre que ejerció violencia de género y maltrato infantil sobre una familia y se fugó. Fue en Santa Rosa
Fue este martes por la tarde en Santa Rosa. El hombre que protagonizó el incidente se fugó luego de golpear a una mujer y sus hijos. El sujeto escapó pero finalmente resultó aprehendido.
“Durante más de dos horas, los drones realizaron sobrevuelos sobre la zona rural y, mediante cámaras con zoom óptico, se logró identificar y seguir al sospechoso hasta concretar su detención”, destacó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Cómo fue el operativo en Santa Rosa
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que "el procedimiento se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre una situación de extrema violencia en un domicilio, donde una mujer y sus hijos estaban siendo víctimas de agresiones".
Al arribar al lugar, el personal policial constató lesiones en la mujer y en los niños, quienes presentaban signos de violencia física.
El agresor habría mantenido a la familia privada ilegítimamente de la libertad, ejercido amenazas y extorsión, y cometido golpes tanto contra la mujer como contra los niños. Además, se investigan maniobras de extrema gravedad, entre ellas un principio de ahorcamiento hacia la mujer. El agresor se dio a la fuga por zonas rurales cercanas.
Ante esta situación, se desplegó un operativo de rastrillaje con drones. Durante más de dos horas se realizaron sobrevuelos sobre el área rural, y mediante el uso de cámaras con zoom óptico se logró divisar a una persona con características coincidentes, lo que posbilitó su identificación y seguimiento a distancia.
Con la información aportada por la vigilancia aérea, se coordinó el accionar con efectivos policiales de la jurisdicción Santa Rosa–La Paz, que se desplazaron hasta el lugar y concretaron la detención del sospechoso, a la vez que se garantizó la protección de la mujer y de los niños involucrados.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, remarcó "la importancia de la inversión en tecnología para fortalecer la respuesta del Estado frente a hechos de esta gravedad. La vigilancia tecnológica es un complemento fundamental tanto en la prevención como en la represión del delito. En Mendoza venimos invirtiendo de manera sostenida en tecnología aplicada a la seguridad”, afirmó.
“En Mendoza, el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, concluyó la funcionaria.