Video y fotos: golpeó a una mujer y sus hijos, escapó y fue detenido con la ayuda de drones

Embed - Detenido por violencia de género en Santa Rosa

Cómo fue el operativo en Santa Rosa

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que "el procedimiento se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre una situación de extrema violencia en un domicilio, donde una mujer y sus hijos estaban siendo víctimas de agresiones".

Al arribar al lugar, el personal policial constató lesiones en la mujer y en los niños, quienes presentaban signos de violencia física.

El agresor habría mantenido a la familia privada ilegítimamente de la libertad, ejercido amenazas y extorsión, y cometido golpes tanto contra la mujer como contra los niños. Además, se investigan maniobras de extrema gravedad, entre ellas un principio de ahorcamiento hacia la mujer. El agresor se dio a la fuga por zonas rurales cercanas.

Ante esta situación, se desplegó un operativo de rastrillaje con drones. Durante más de dos horas se realizaron sobrevuelos sobre el área rural, y mediante el uso de cámaras con zoom óptico se logró divisar a una persona con características coincidentes, lo que posbilitó su identificación y seguimiento a distancia.

detenido en santa rosa por violencia de genero1 El detenido es requisado por la Policía. Foto: Ministerio de Seguridad

Con la información aportada por la vigilancia aérea, se coordinó el accionar con efectivos policiales de la jurisdicción Santa Rosa–La Paz, que se desplazaron hasta el lugar y concretaron la detención del sospechoso, a la vez que se garantizó la protección de la mujer y de los niños involucrados.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, remarcó "la importancia de la inversión en tecnología para fortalecer la respuesta del Estado frente a hechos de esta gravedad. La vigilancia tecnológica es un complemento fundamental tanto en la prevención como en la represión del delito. En Mendoza venimos invirtiendo de manera sostenida en tecnología aplicada a la seguridad”, afirmó.

“En Mendoza, el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, concluyó la funcionaria.