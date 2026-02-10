Por el femicidio de Cecilia Strzyzowski condenaron a prisión perpetua al clan Sena

Marcela-Acuña-carta-desde-la-carcel-femicidio-de-Cecilia-Strzyzowski3.jpg Los femicidas de Cecilia Strzyzowski: César Sena, el novio, y la madre de éste, Marcela Acuña.

Por otra parte, sus padres y suegros de Cecilia Strzyzowski, también fueron sentenciados a perpetua por haber sido considerados partícipes necesarios.

Otras 3 personas fueron sentenciadas por encubrir a los culpables del femicidio. Se trata de Gustavo Obregón, por encubrimiento agravado a 5 años y 10 meses de prisión; Fabiana González, por encubrimiento agravado, a 5 años de prisión efectiva; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a 2 años y 10 meses de prisión en suspenso.

Cecilia Strzyzowski: femicidio y política

El femicidio de Cecilia Strzyzowski sacudió al país en junio de 2023 cuando la investigación por la desaparición de la mujer de 28 años derivó en el hallazgo de pruebas que determinaron que había sido asesinada.

El femicidio se produjo en una de las habitaciones de la casa de la familia Sena, en calle Santa María de Oro al 1400, el 2 de junio de 2023 aproximadamente entre las 12 y las 13.

Una cama y un colchón con restos de sangre humana arrojaron la certeza de que la víctima fatal había estado en la propiedad de los Sena.

El rastrillaje de las antenas de telefonía celular y los peritajes realizados en la escena del femicidio fueron determinantes para atribuirles roles, funciones y responsabilidades a los integrantes del clan Sena, conocidos punteros políticos chaqueños.

Para la Justicia chaqueña, "hubo un plan para matar a Cecilia Strzyzowski de parte del clan Sena, que no la quería en la familia".

Cecilia Strzyzowski Cecilia Strzyzowski y su novio y femicida, César Sena.

Otras versiones que se barajaron durante el proceso judicial dieron cuenta de una motivación económica.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo fuerte impacto social en el país y especialmente en Chaco, por entonces gobernada por el kirchnerista Jorge Capitanich.

Esa ligazón política más la reconocida actividad política del clan Sena motivaron la intervención del Gobierno nacional, más precisamente de Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad de la Nación, quien tuvo fuerte protagonismo mediático.