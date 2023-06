Los hijos del poder: el costado siniestro de los caudillos peronistas

El caso conmocionó al país por lo brutal y aberrante. A mí me afectó personalmente, porque no solo tenía la misma edad que María Soledad, sino porque luego supe que era una joven llena de sueños y proyectos, como cualquiera de nosotras, y porque le arrebataron la vida en una noche de engaños.

El caso María Soledad

María Soledad Morales.jpg María Soledad Morales tenía 17 años cuando desapareció.

María Soledad tenía 17 años. Desapareció el 8 de septiembre de 1990 y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural. Había sido drogada, violada, asesinada y arrojada en ese descampado. Los asesinos eran los hijos del poder. Años más tarde, le diríamos femicidio, pero su crimen hizo caer el poder de los Saadi en Catamarca.

Años más tarde, exactamente en 2003, un doble femicidio, “el de la Dársena”, con los crímenes de Leyla Nazar y Patricia Villalba, derrumbó a otro clan: el de los Juárez en Santiago del Estero. Este caso desnudó en la política nacional algo que la sociedad ya percibía: cómo era la impunidad y opresión con la que Carlos Juárez y su esposa Nina, por entonces gobernadora, manejaban esa provincia.

Para Paulina Lebbos no hubo justicia. Su crimen ocurrió en 2006 en Tucumán. Para el fiscal la asesinaron su novio y el hijo de un funcionario de la gobernación. La justicia investigó a los Alperovich pero nunca llegó a los hijos del poder.

Pero un dato es innegable: y es que ciertos crímenes ganan visibilidad porque se producen en el seno de los feudos y (si está bien hecha la investigación) se llevan puestos a esos clanes. Bueno, a veces…

La muerte de Cecilia Strzyzowski deja al descubierto un sistema que hace crujir el poder de Jorge Capitanich en Chaco. Poder, plata e impunidad rodean el caso de esta joven.

El manejo de programas estatales de construcción de viviendas, escuelas, centros de recreación a manos de Emerenciano Sena, el suegro de Cecilia, recuerda lo que se vio en Jujuy con Milagro Sala en ese modelo kirchnerista de privatización de las políticas sociales. La distribución de los planes sociales a manos discrecionales de los Sena en el Chaco lleva años bajo el amparo, primero de Domingo Peppo, y luego de Jorge Capitanich.

A todos estos casos los une la acción social en provincias pobres como un recurso político mediante el uso de la impunidad y el poder. Son rasgos de un estilo donde se entrecruza lo público con lo privado como una clara estrategia de dominio y de perpetuidad en los ejecutivos y que se ha fortalecido en gobiernos de raíces peronistas.

“Si nos tocan el culo a nosotros salta el culo del Coqui”

Jorge Capitanich.jpg Jorge Coqui Capitanich, gobernador de Chaco.

Hoy se realizan las elecciones PASO en Chaco mientras la provincia se sacude y se resquebraja el poder de Capitanich.

Entre los siete detenidos por el crimen de Cecilia Strzyzowski, están el esposo de la joven, César, y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña y los asistentes personales del matrimonio Gustavo Obregón y Fabiana González, más Gustavo Melgarejo, el casero y Griselda Reinoso, pareja de éste último. Acuña era precandidata a intendenta de Resistencia por el Parido Socialista Unidos (PSU). En tanto, Emerenciano Sena y Gustavo Obregón tenían lugar en la lista para diputados provinciales. El Tribunal Electoral anuló todas las candidaturas de los detenidos e imputados.

En diálogo con el programa Mediodía de Radio Nihuil, la madre de Cecilia, Gloria Romero, que en otros medios había pedido que suspendieran las elecciones, solicitó ir a la urnas. “Yo en su momento dije que no fueran a las PASO. Pero ahora pienso que la gente tiene que votar, tiene que decir en el cuarto oscuro si cambia o no las cosas”.

Cuando le pregunté a Gloria quiénes eran los Sena, no dudó en contestar: “Es un caudillo de acá de la zona, es el que maneja todo los planes sociales. Hay un barrio Emerenciano, una escuela Emerenciano, un centro de salud Emerenciano. Son una patota muy pesada. Hasta la policía les tienen miedo. No sé hasta donde llega el apoyo, lo que sé es que tienen una relación estrecha con el gobernador. El gobernador fue el padrino de bodas de Emerenciano y Marcela Acuña. Mi yerno decía que Coqui era padrino de él. Y siempre decía 'si nos tocan el culo a nosotros salta el culo del Coqui'”.

Pero el gobernador peronista le soltó la mano a su antiguo aliado Emerenciano Sena, acusado junto a su esposa, su hijo César, esposo de la víctima, y empleados fieles, de haber ideado y ejecutado el crimen de Cecilia.

Capitanich fue el único precandidato que continuó con la campaña en medio del estupor social y la suspensión de actos de la oposición. Afirmó que en Chaco hay 2.000 candidatos y el PSU era una de las 14 listas del Frente Chaqueño. “Quiero recordar al pueblo, que no estuvieron con nosotros en 2019. Cuando veo esas imágenes que pretenden vincularme, desde padrinazgos hasta determinadas acciones hay un mensaje oculto y subliminal, que pretende denostar a toda organización social y a todos los movimientos sociales”.

La investigación está en marcha pero falta saber si existió algún tipo de encubrimiento provincial. El cuerpo de la joven aún no aparece y mientras trascienden hipótesis escabrosas el impacto político del crimen empieza a dejar al trasluz la relación política y personal de los Sena con Capitanich.

Por ahora desde el gobierno nacional la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, escribió en sus redes sociales que “es imprescindible saber con celeridad qué sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia”. Sumó que este caso atroz “debe marcar un antes y después en la lucha contra la violencia por motivos de género”.

También referentes peronistas exigieron el esclarecimiento y presunto femicidio de la joven. Y advirtieron sobre el uso político de la causa en el marco de las elecciones. El comunicado lo firmaron la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, las senadoras Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, entre otras mujeres del peronismo.

La ministra de Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, declaró que “me gustaría que podamos correr el foco de las cuestiones políticas”. Ahondó en la importancia de acompañar a la familia y “no correr el eje”. Mazzina debería entender que de por sí un femicidio es atroz pero lo es más si el amparo del poder político de turno.

Plan macabro

cecilia-desaparecida-chaco-femicidiowebp.webp Cecilia y César se conocieron a través de la red social Tínder.

Cecilia fue vista por última vez el 1 de junio aunque la denuncia se realizó el 6. Teóricamente la joven iba a viajar a Ushuaia, a dónde finalmente nunca llegó.

La Justicia cree que al menos uno de los siete detenidos es el autor del femicidio de Cecilia.

Como para contextualizar y entender quiénes eran estos jóvenes, podemos resumir que Cecilia y César, se habían conocido en 2021 en Tínder, y en menos de un año se casaron sin la aprobación de la familia Sena, sobre todo porque estaban disgustados por la diferencia de edad. La chica le llevaba por lo menos diez años a su esposo.

Gloria Romero, nos comentó que cuando César se presentó a su familia, mintió diciendo que tenía 27 años y era arquitecto.

La madre de Cecilia, relató que nunca conoció a sus consuegros. “No no no, yo ni siquiera le conozco la cara a Marcela Acuña, yo nunca me acerqué porque mi hija jamás quiso que nos acercáramos. Siempre decía que esa gente y el ambiente era muy turbio. Nos comunicábamos con mi hija por videollamada, precisamente porque él tenía abierto el whatsapp de ella y le controlaba todos los mensajes”.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera sotuvo que una de las líneas de investigación del posible asesinato tiene vínculo con la madre de César Sena, Marcela Acuña. “Hubo una disputa doméstica” y reconoció que una de las líneas de investigación es que a la mujer “se le pudo haber ido la mano”

Mientras continúa la investigación y cuyos restos se buscan con desesperación y angustia, para Gloria Romero ya no hay esperanzas.

"No, mi hija está muerta. Ahora la esperanza que tengo es que haya quedado algo de mi hija. Y no que tenga que abrir la panza de un chancho para sacar un pedazo de mi hija. Es horrible, es salido de una película de terror"

Gloria habló de los chanchos, porque la policía realizó varios allanamientos para buscar los restos de Cecilia en los campos de crianza de cerdos del piquetero Sena. Estas tierras fueron un regalo del propio Capitanich, al hombre que durante años fue su fuerza de choque.

Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia dijo a Infobae que “acá hay un modelo que es el del kirchnerismo, que es el proveedor y generador de estos estados paralelos”. Y advirtió que “no se puede seguir con tanta impunidad; vamos a los barrios y la gente cuenta que compran las mercaderías que da Desarrollo Social porque la venden a mitad de precio los piqueteros. Hay 30 capangas que son abastecidos por el gobierno de Capitanich con mercadería que no llega a la gente”.

También Alejandro Aradas, diputado provincial, recordó que viene denunciando desde hace dos años y pidiendo informes al gobierno de Chaco el origen y destino de los fondos que son asignados a las organizaciones de los Sena, pero “nunca hubo respuestas”.

Emerenciano Sena.JPG Emerenciano Sena.

Según Aradas “todos los recursos que maneja Emerenciano Sena provienen del gobierno de la provincia de Buenos Aires y no rinde cuentas a nadie. Del 2007 a la fecha tuvieron un crecimiento exponencial del patrimonio. Viajaron a verlo al papa Francisco, tienen campos, vehículos último modelo, maquinaria vial. Todos con fondos públicos”.

Capitanich era uno de los candidatos en los que pensaba el kirchnerismo. El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner busca consolidar hoy su proyecto de reelección en el Chaco.

Antes del caso de Cecilia las encuestas lo favorecían. Hoy el escenario es incierto.

La hermana Martha Pelloni, emblema de la lucha por justicia ante el asesinato de María Soledad Morales, no dudó en hacer un paralelismo en ambos casos. “Cecilia no es la única chica desaparecida que está sin justicia, son muchas. En esta provincia aumentaron los femicidios y la violencia de género”

Y la sabia religiosa sostuvo que “lo que hay que tener en cuenta es que Jorge Capitanich, al igual que todos los gobierno corruptos, lo primero que hacen al asumir es crear una secretaría de Derechos Humanos y de Género. Qué incoherencia, porque cuando aparecen estos casos, no se hacen presentes. Tantas chicas desaparecidas en el Chaco y nada...”

Según MuMaLá, Chaco tiene la tasa más alta de femicidios. Es que las mujeres y los niños son el eslabón más débil de las mafias. Y en el crimen de Cecilia todo apunta a un asesinato con estos ribetes.

Este femicidio no es uno más. A 40 años del retorno de la democracia, este crimen nos recuerda los tiempos más oscuros del país y deja al descubierto cómo en algunas provincias, el poder todavía puede desaparecer personas o al menos mirar para otro lado.

