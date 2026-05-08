Los rectores arengan y encabezan la convocatoria en defensa de las universidades públicas

consejo interuniversitario nacional Todos los rectores de las universidades públicas, incluida Esther Sanchez, de la UNCuyo. Foto: CIN

Aun con sus falencias, que deben ser examinadas sin simplismos ni chicanas, las universidades públicas son motor de desarrollo y fuente del saber a la vanguarda de la ciencia en diversos campos disciplinares. Tanto para las élites como para los estratos populares, las casas de estudio son el lugar donde se preserva el instrumental de oportunidades que debe ser resguardado.

El país, pese a sus avatares, ha sabido sostener incólume un sistema universitario vigoroso que le ha deparado históricamente el reconocimiento internacional, hasta que sus cimientos han comenzado a agrietarse por el recorte extremo del financiamiento a la educación superior.

Las partidas salariales menguadas han bajado a la mitad el poder adquisitivo de los agentes universitarios, han lesionado el funcionamiento, paralizado inversiones, cancelado programas, disminuido becas, desmantelado cátedras, postergado líneas de investigación y hasta los hospitales universitarios y coberturas de salud están padeciendo la crisis terminal provocada.

Hospital Universitario de la UNCuyo 2 La UNCuyo destinó $120 millones para garantizar el funcionamiento del Hospital Universitario. Foto: Hospital Universitario

El gobierno de Javier Milei enfrentará no sólo una marcha multitudinaria por la educación y el sistema de salud universitario, sino un reclamo por la forma de administrar los recursos donde las prioridades soslayan los servicios esenciales estratégicos del país y de espaldas a la ley.

El arte de gobernar supone velar por el desarrollo en armonía social. El desafío del equilibrio fiscal es un propósito desafiante que permite establecer las condiciones necesarias para el crecimiento, siempre que no se caiga en el contrasentido de corroer los pilares del desarrollo. En tal caso, no existiría un superávit real, sino un diseño contable que intenta disimular la destrucción del futuro.