Cómo volver a obtener Xuper TV en tu televisor o celular de manera gratuita

Si eres de los usuarios que se han encontrado con la pantalla en negro o un mensaje de error al intentar abrir su aplicación de streaming favorita, no pierdas la calma. En los últimos días, muchos usuarios han reportado que Xuper TV ha dejado de funcionar correctamente debido a nuevas restricciones impuestas por el Gobierno.
Afortunadamente, existe una solución sencilla y gratuita para que puedas disfrutar de toda la programación de la aplicación directamente en tu televisor o en tu dispositivo celular sin complicaciones.
Cómo volver a tener Xuper TV en tu televisor o en tu computadora
El primer paso fundamental para recuperar el acceso es descargar una herramienta que permita enmascarar tu conexión. Para que la aplicación de Xuper TV vuelva a cargar su lista de contenidos, necesitas instalar una VPN confiable que ofrezca servidores en regiones donde el servicio sigue operativo, como México.
Las opciones más recomendadas por su estabilidad y facilidad de uso son Proton VPN y Planet Free VPN, ambas disponibles de forma gratuita tanto para smartphones como para sistemas Android TV y Google TV a través de la Play Store oficial.
Una vez que tengas la herramienta instalada en tu celular o televisor, el proceso de configuración es bastante directo. Solo debes abrir la VPN, buscar el apartado de servidores gratuitos y seleccionar una ubicación en México.
Tras establecer la conexión, abre la aplicación de Xuper TV y verás cómo el contenido vuelve a aparecer como por arte de magia. La validación de seguridad será pedida cada vez que inicies la app.
El truco para mejorar la calidad de la imagen
Sin embargo, navegar a través de una VPN gratuita a veces puede causar tirones o baja resolución en la imagen. Para solucionar esto y tener la mejor experiencia en tu televisor, existe un truco infalible.
Una vez que el canal o la película haya comenzado a reproducirse, puedes desconectar la VPN sin cerrar la aplicación. De esta manera, el streaming continuará utilizando el ancho de banda real de tu hogar, garantizando una fluidez total. Con este método, Xuper TV seguirá siendo tu mejor aliado para el entretenimiento diario totalmente gratis.