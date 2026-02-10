Cómo volver a obtener Xuper TV en tu televisor o celular de manera gratuita

Las opciones más recomendadas por su estabilidad y facilidad de uso son Proton VPN y Planet Free VPN, ambas disponibles de forma gratuita tanto para smartphones como para sistemas Android TV y Google TV a través de la Play Store oficial.

Una vez que tengas la herramienta instalada en tu celular o televisor, el proceso de configuración es bastante directo. Solo debes abrir la VPN, buscar el apartado de servidores gratuitos y seleccionar una ubicación en México.

google, televisor Con Google TV, puedes acceder a este beneficio.

Tras establecer la conexión, abre la aplicación de Xuper TV y verás cómo el contenido vuelve a aparecer como por arte de magia. La validación de seguridad será pedida cada vez que inicies la app.

El truco para mejorar la calidad de la imagen

Sin embargo, navegar a través de una VPN gratuita a veces puede causar tirones o baja resolución en la imagen. Para solucionar esto y tener la mejor experiencia en tu televisor, existe un truco infalible.

Una vez que el canal o la película haya comenzado a reproducirse, puedes desconectar la VPN sin cerrar la aplicación. De esta manera, el streaming continuará utilizando el ancho de banda real de tu hogar, garantizando una fluidez total. Con este método, Xuper TV seguirá siendo tu mejor aliado para el entretenimiento diario totalmente gratis.