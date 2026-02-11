Con 2 ingredientes: cómo limpiar un colchón manchado con orina de gato

gato La orina de gato genera malos olores y manchas amarillas difíciles de limpiar.

La orina es una mancha común y persistente que se fija a los tejidos una vez que se seca. Además, la orina de gato deja un olor muy intenso y fuerte que se intensifica cuando se seca. Este olor a amoníaco impregna todo el colchón y toda la casa si no se limpia a tiempo.

Para limpiar un colchón manchado con orina solo bastan dos ingredientes, un poco de paciencia y algunas recomendaciones. Continúa leyendo para descubrirlo.

Cómo limpiar un colchón orinado usando dos ingredientes

Es importante limpiar la orina de gato apenas la detectes. Este truco sirve para limpiar todo tipo de orina, no solo la de las mascotas. Para este truco vas a necesitar bicarbonato de sodio y jabón líquido para la ropa.

bicarbonato en el colchón También puedes eliminar el olor a pis usando un poco de vinagre.

Retira suavemente la orina aún fresca usando un papel descartable o servilleta. Coloca bicarbonato de sodio sobre la mancha de orina de gato y deja que absorba la humedad. Prepara en un recipiente pulverizador agua y jabón líquido. Rocía la mancha con la mezcla de jabón y deja que actúe durante 5 minutos. Vuelve a colocar bicarbonato de sodio y deja que el colchón se seque en un ambiente ventilado durante al menos 18 horas. Pasa la aspiradora para retirar los restos de bicarbonato de sodio seco.

¿Qué otras cosas de la casa puedo limpiar con bicarbonato de sodio?

bicarbonato El bicarbonato se utiliza en la cocina, en remedios caseros y trucos de limpieza.

El bicarbonato de sodio se puede usar para limpiar ollas, sartenes y utensilios con mucha grasa. Este producto también es ideal para dar brillo a las griferías y piezas metálicas.

El bicarbonato es muy bueno para destapar las cañerías tapadas y absorber la humedad del armario. Un producto barato, seguro y muy útil para limpiar distintas superficies.