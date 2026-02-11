Con 2 ingredientes: cómo limpiar un colchón manchado con orina de gato

Una de las actividades hogareñas que más tiempo requiere y a la que menos ganas le ponemos es la limpieza. Limpiar cada rincón del hogar nos asegura un ambiente libre de microorganismos, plagas y polvo, sobre todo si vivimos con mascotas que orinan por la casa y traen suciedad del exterior.
Muchas veces nuestros animales y mascotas orinan en lugares de la casa difíciles de limpiar. Esto pasa mucho con los gatos cuando están estresados, ansiosos, tienen problemas con el arenero, buscan marcar territorio o tienen alguna complicación de salud. En vez de orinar en sus cajas, dejan charcos amarillos en rincones.
El colchón suele ser una víctima de la orina de gato. En general, limpiar un colchón es bastante complejo, sobre todo si pensamos en la humedad que queda concentrada en el interior.
La orina es una mancha común y persistente que se fija a los tejidos una vez que se seca. Además, la orina de gato deja un olor muy intenso y fuerte que se intensifica cuando se seca. Este olor a amoníaco impregna todo el colchón y toda la casa si no se limpia a tiempo.
Para limpiar un colchón manchado con orina solo bastan dos ingredientes, un poco de paciencia y algunas recomendaciones. Continúa leyendo para descubrirlo.
Cómo limpiar un colchón orinado usando dos ingredientes
Es importante limpiar la orina de gato apenas la detectes. Este truco sirve para limpiar todo tipo de orina, no solo la de las mascotas. Para este truco vas a necesitar bicarbonato de sodio y jabón líquido para la ropa.
- Retira suavemente la orina aún fresca usando un papel descartable o servilleta.
- Coloca bicarbonato de sodio sobre la mancha de orina de gato y deja que absorba la humedad.
- Prepara en un recipiente pulverizador agua y jabón líquido. Rocía la mancha con la mezcla de jabón y deja que actúe durante 5 minutos.
- Vuelve a colocar bicarbonato de sodio y deja que el colchón se seque en un ambiente ventilado durante al menos 18 horas.
- Pasa la aspiradora para retirar los restos de bicarbonato de sodio seco.
¿Qué otras cosas de la casa puedo limpiar con bicarbonato de sodio?
El bicarbonato de sodio se puede usar para limpiar ollas, sartenes y utensilios con mucha grasa. Este producto también es ideal para dar brillo a las griferías y piezas metálicas.
El bicarbonato es muy bueno para destapar las cañerías tapadas y absorber la humedad del armario. Un producto barato, seguro y muy útil para limpiar distintas superficies.