Para muchos dueños de gatos, no hay sensación más reconfortante que despertar con el peso ligero y el ronroneo rítmico de su mascota sobre el pecho. Aunque a veces pueda resultar un poco incómodo, a muchos les cuesta entender qué significa, y lo cierto es que es algo puramente positivo.
Qué significa que tu gato duerma encima de tu cuerpo y por qué es algo positivo
El hecho de que tu gato duerme sobre ti es mucho más que una forma de buscar comodidad. ¿Qué significa?
Si disfrutas de esta cercanía de tu gato pero quieres cuidar tu higiene, expertos de Purina recomiendan mantener al día el calendario de desparasitación y cepillar su pelaje con frecuencia para evitar el exceso de pelo en la cama.
En la naturaleza, el momento del sueño es cuando los animales son más vulnerables ante posibles depredadores. Cuando un gato decide dormir sobre tu cuerpo, te está comunicando que eres su lugar seguro.
Pero esto es mucho más que un simple gesto de confianza. La temperatura corporal de los gatos es superior a la de los humanos, oscilando entre los 38 y 39.5 °C. Mantener este calor requiere energía, por lo que buscan fuentes externas y tu puedes ser una.
Aunque tienen fama de solitarios, los gatos son animales sociales que forman "alianzas de sueño". Al dormir encima de ti, liberan feromonas a través de glándulas odoríferas, marcándote como parte de su clan familiar.
En definitiva, y como puedes ver, el hecho de que tu gato te elija para dormir es un privilegio emocional que refuerza el vínculo entre ambos, transformando un simple descanso en un acto de amor.
Beneficios de convivir con un gato en casa
- Salud mental y emocional: reducen la ansiedad, el estrés y la sensación de soledad gracias a su compañía silenciosa y cariñosa. El ronroneo actúa como un relajante natural que mejora el estado de ánimo y ayuda a dormir mejor.
- Beneficios físicos: los propietarios de gatos tienen un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, infartos y presión arterial alta. El contacto con mascotas también mejora la salud general, fortaleciendo las defensas, especialmente en niños.
- Compañeros ideales y limpios: los gatos son independientes, silenciosos y extremadamente limpios, lo que los hace perfectos para la vida en apartamentos o casas pequeñas. No requieren salir a pasear y se adaptan bien a la soledad.
- Terapia y desarrollo: su presencia es beneficiosa para niños con autismo, fomentando la empatía y habilidades sociales. Además, su energía positiva y juego ayudan a combatir la depresión.
- Menor impacto ambiental: en comparación con otros animales domésticos, los gatos tienen una huella de carbono más baja, siendo una opción más ecológica.