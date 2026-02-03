Qué significa que tu gato duerma encima de tu cuerpo y por qué es algo positivo

Pero esto es mucho más que un simple gesto de confianza. La temperatura corporal de los gatos es superior a la de los humanos, oscilando entre los 38 y 39.5 °C. Mantener este calor requiere energía, por lo que buscan fuentes externas y tu puedes ser una.

Aunque tienen fama de solitarios, los gatos son animales sociales que forman "alianzas de sueño". Al dormir encima de ti, liberan feromonas a través de glándulas odoríferas, marcándote como parte de su clan familiar.

mascota, gato Con este gesto, tu gato te dice que eres su lugar seguro.

En definitiva, y como puedes ver, el hecho de que tu gato te elija para dormir es un privilegio emocional que refuerza el vínculo entre ambos, transformando un simple descanso en un acto de amor.

Beneficios de convivir con un gato en casa