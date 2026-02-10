Descubrimiento en Estados Unidos cambia la historia de la humanidad en América

Un nuevo capítulo en la historia de la humanidad

nuevo mexico El área en la que se realizó el trascendental descubrimiento.

Vance Holliday, especialista de la Universidad de Arizona, lideró los esfuerzos para corroborar la información. Los análisis del sedimento situaron las marcas entre los 20,700 y 22,400 años de antigüedad. Este registro consistente dificulta cualquier intento de refutación científica, ya que la concordancia entre semillas, polen y sedimentos geológicos ofrece un panorama difícil de ignorar para la comunidad académica internacional.

Durante décadas, la historia oficial sostuvo que la cultura Clovis representaba a los primeros pobladores del continente. Según esa premisa, estos grupos cruzaron el puente terrestre de Beringia hace unos 13,000 años. Sin embargo, este descubrimiento en Estados Unidos invalida el modelo de "Clovis primero", al demostrar que ya existían grupos humanos establecidos miles de años antes de la retirada de las grandes capas de hielo.

Evidencias

desierto descubrimiento Los científicos podrían haber cambiado la historia de la humanidad.

El área de White Sands albergaba un sistema de lagos y corrientes de agua en el pasado remoto. Las huellas aparecieron en el lecho de un antiguo arroyo que alimentaba estas cuencas ahora secas. A pesar de la erosión del viento y el movimiento de las dunas de yeso, la evidencia permaneció protegida bajo la superficie, esperando el momento de transformar la comprensión sobre la historia del poblamiento en América.

La ausencia de herramientas de piedra o restos de campamentos en las inmediaciones generó ciertos interrogantes entre los expertos. No obstante, los investigadores explicaron que los grupos nómadas cuidaban sus pertenencias y no solían abandonar objetos valiosos en sus trayectos breves. El material analizado en Estados Unidos ofrece una ventana directa a la vida cotidiana de personas que se adaptaron a entornos gélidos y paisajes drásticamente distintos a los actuales.