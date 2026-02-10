Un reciente descubrimiento arqueológico en el Parque Nacional White Sands, ubicado en Estados Unidos, sacudió los pilares fundamentales de la arqueología moderna. Diversas huellas humanas, preservadas en el barro antiguo, indican que los habitantes de la región caminaron por estas tierras hace aproximadamente 23,000 años.
Descubrimiento en Estados Unidos cambia la historia de la humanidad en América
Nuevos hallazgos de huellas humanas en Nuevo México confirman que la presencia de pobladores ocurrió miles de años antes de lo que se creía originalmente.
Este dato sitúa la presencia humana durante el Último Máximo Glacial, en pleno apogeo de la Edad de Hielo, mucho antes de lo que marcaban las teorías tradicionales sobre la historia de la migración.
La relevancia de este hallazgo en América reside en la solidez de las pruebas presentadas por el equipo de investigación. Aunque inicialmente existieron dudas sobre la fiabilidad de las fechas obtenidas mediante semillas y polen, los científicos regresaron al sitio para obtener muestras de lodo antiguo asociadas directamente a las marcas. Tres laboratorios diferentes analizaron los materiales de forma independiente, y todos arrojaron resultados coincidentes que validan la antigüedad de los rastros.
Un nuevo capítulo en la historia de la humanidad
Vance Holliday, especialista de la Universidad de Arizona, lideró los esfuerzos para corroborar la información. Los análisis del sedimento situaron las marcas entre los 20,700 y 22,400 años de antigüedad. Este registro consistente dificulta cualquier intento de refutación científica, ya que la concordancia entre semillas, polen y sedimentos geológicos ofrece un panorama difícil de ignorar para la comunidad académica internacional.
Durante décadas, la historia oficial sostuvo que la cultura Clovis representaba a los primeros pobladores del continente. Según esa premisa, estos grupos cruzaron el puente terrestre de Beringia hace unos 13,000 años. Sin embargo, este descubrimiento en Estados Unidos invalida el modelo de "Clovis primero", al demostrar que ya existían grupos humanos establecidos miles de años antes de la retirada de las grandes capas de hielo.
Evidencias
El área de White Sands albergaba un sistema de lagos y corrientes de agua en el pasado remoto. Las huellas aparecieron en el lecho de un antiguo arroyo que alimentaba estas cuencas ahora secas. A pesar de la erosión del viento y el movimiento de las dunas de yeso, la evidencia permaneció protegida bajo la superficie, esperando el momento de transformar la comprensión sobre la historia del poblamiento en América.
La ausencia de herramientas de piedra o restos de campamentos en las inmediaciones generó ciertos interrogantes entre los expertos. No obstante, los investigadores explicaron que los grupos nómadas cuidaban sus pertenencias y no solían abandonar objetos valiosos en sus trayectos breves. El material analizado en Estados Unidos ofrece una ventana directa a la vida cotidiana de personas que se adaptaron a entornos gélidos y paisajes drásticamente distintos a los actuales.