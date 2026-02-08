No apto para sensibles: el increíble récord de la mujer que no se cortó las uñas en 30 años

Para el año 2008, la longitud total de sus uñas alcanzó la asombrosa cifra de 8.65 metros, otorgándole el récord oficial de la mujer con las uñas más largas del mundo en un par de manos.

Muchos se preguntan: ¿Cómo podía realizar tareas básicas? Lee Redmond no permitía que sus uñas fueran un impedimento. A pesar de que la uña de su pulgar derecho medía casi un metro, la mujer limpiaba, manejaba y cocinaba.

uñas, mujer En febrero de 2009, el récord se cortó de forma dramática.

"Es extraño cómo se convierten en parte de ti", declaró Redmond en diversas entrevistas, explicando que sus uñas se sentían como una extensión natural de su cuerpo.

El accidente que cambió todo para siempre

En febrero de 2009, la historia de sus uñas dio un giro dramático. Redmond se vio involucrada en un accidente automovilístico múltiple en Salt Lake City. Aunque ella sobrevivió con heridas leves, el impacto fue fatal para su récord, ya que sus uñas se rompieron por completo.

Tras el accidente, Lee recolectó los fragmentos de queratina del suelo y los guardó en una bolsa de plástico. Aunque admitió sentir una profunda tristeza inicial por la pérdida de su identidad visual, la mujer confesó sentir una "liberación física" inmediata.

Lee falleció en 2023, pero su nombre sigue siendo el referente absoluto cuando se habla de persistencia y récords inusuales.