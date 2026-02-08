Cómo multiplicar las ramas de la planta de romero para que tu jardín luzca verde

Esto evita que las hojas se pudran al contacto con la humedad y permite que la energía del romero planta se concentre en crear raíces.

El romero planta necesita paciencia. Durante las primeras semanas, mantén tus esquejes en un lugar con luz indirecta. Un error común en el jardín es exponer las plantas recién cortadas al sol directo, lo que puede deshidratarlas antes de que formen raíces.

romero, planta, jardin La planta de romero debe mantenerse con luz solar directa.

La mejor época para iniciar este proceso es la primavera o el inicio del otoño, cuando el clima es templado y favorece la actividad biológica. En concreto, hay dos formas de llevar a cabo el enraizamiento en la planta de romero:

Enraizamiento en agua: es el método más visual. Coloca los tallos en un recipiente con agua limpia, asegurándote de que los nudos (donde antes estaban las hojas) queden sumergidos. Es vital cambiar el agua cada dos días para evitar la proliferación de bacterias, tal como sugieren en Hogarmania.

es el método más visual. Coloca los tallos en un recipiente con agua limpia, asegurándote de que los nudos (donde antes estaban las hojas) queden sumergidos. Es vital cambiar el agua cada dos días para evitar la proliferación de bacterias, tal como sugieren en Hogarmania. Sustrato directo: si prefieres la tierra, utiliza una mezcla ligera de turba y arena. Para acelerar el proceso, puedes emplear enraizantes naturales como el aloe vera o una infusión de lentejas, que aportan auxinas naturales esenciales para el crecimiento.

Beneficios al tener una planta de romero en casa