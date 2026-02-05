Le explotaron dos sifones de soda en la cara, quedó ciega y fue indemnizada

El resultado de la explosión fue grave: uno de los fragmentos de cristal impactó directamente en el rostro de la mujer, provocándole heridas de tal gravedad que derivaron en la pérdida total de la visión.

Los sifones de soda que estallaron y provocaron heridas irreparables en la denunciante, ostentaban la marca IVESS, y se probó que Soda Profesional S.A. fue asociada del Instituto desde 1983 hasta 1997.

sifon, soda Los sifones de soda impactaron de lleno en el rostro de la mujer.

La Justicia Civil condenó a la empresa Soda Profesional S.A. y al Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVESS) a indemnizar de inmediato a la mujer.

Una indemnización histórica

La justicia argentina, en un fallo que reafirma los derechos del consumidor, determinó que la responsabilidad recae sobre la empresa embotelladora. Según el tribunal, las empresas son responsables de garantizar que los envases sean seguros, basándose en el artículo 1113 del Código Civil.

Con todo, la mujer finalmente fue indemnizada con la suma de 173.540 pesos más intereses, en un caso que funcionó en su momento como advertencia para las empresas del sector. Expertos en seguridad recomiendan a los consumidores verificar que los sifones de vidrio cuenten con la protección plástica externa y adecuada.