La cotidianeidad de un almuerzo familiar se vio truncada para siempre por un objeto que habita en casi todos los hogares argentinos: un sifón de soda. El hecho, que ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, desencadenó una batalla legal que terminó con una histórica indemnización.
Le explotaron dos sifones de soda en la cara, quedó ciega y fue indemnizada
Lo que comenzó como una explosión doméstica terminó convirtiéndose en una historia judicial sin precedentes con una gran indemnización
Esta historia ocurrió en el año 2001, cuando una mujer se disponía a servir agua con gas. Sin previo aviso y sin que mediara un golpe externo, el envase de vidrio no resistió la presión interna y estalló de forma violenta.
Un estallido inesperado
Este tipo de accidentes, aunque parecen aislados, ponen el foco en la seguridad de los envases de presión. La mujer demandante alegó que el producto presentaba fallas de fabricación o un desgaste excesivo en el envase.
El resultado de la explosión fue grave: uno de los fragmentos de cristal impactó directamente en el rostro de la mujer, provocándole heridas de tal gravedad que derivaron en la pérdida total de la visión.
Los sifones de soda que estallaron y provocaron heridas irreparables en la denunciante, ostentaban la marca IVESS, y se probó que Soda Profesional S.A. fue asociada del Instituto desde 1983 hasta 1997.
La Justicia Civil condenó a la empresa Soda Profesional S.A. y al Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVESS) a indemnizar de inmediato a la mujer.
Una indemnización histórica
La justicia argentina, en un fallo que reafirma los derechos del consumidor, determinó que la responsabilidad recae sobre la empresa embotelladora. Según el tribunal, las empresas son responsables de garantizar que los envases sean seguros, basándose en el artículo 1113 del Código Civil.
Con todo, la mujer finalmente fue indemnizada con la suma de 173.540 pesos más intereses, en un caso que funcionó en su momento como advertencia para las empresas del sector. Expertos en seguridad recomiendan a los consumidores verificar que los sifones de vidrio cuenten con la protección plástica externa y adecuada.