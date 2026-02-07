El peor desastre de la historia: 20 millones de barriles con petróleo provocó un incendio y el hundimiento de la plataforma

A las 2:24 a. m la Guardia Costera de EE. UU. notifica a la NOAA sobre el derrame. Se emite el primer pronóstico de la trayectoria del derrame de petróleo. Continúan las labores de búsqueda y rescate mientras el incendio continúa ardiendo. Tan pronto como se recibió la noticia del derrame, comenzaron a trabajar para evaluar el impacto del petróleo y otros contaminantes en los recursos naturales.

Dos días después del incendio, el 22 de abril a las 10:30 am, la plataforma de perforación Deepwater Horizon se hundió hasta el fondo del Golfo de México a ~5.000 pies de agua dejando un pozo submarino abierto que expulsó crudo de manera ininterrumpida durante casi tres meses.

El petróleo se expandió rápidamente por una vasta zona del Golfo de México, afectando miles de kilómetros de costa en Estados Unidos. Estados como Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida sufrieron graves consecuencias ambientales, con playas contaminadas, humedales destruidos y un impacto devastador en la fauna marina.

El derrame de petróleo de Deepwater Horizon (3) Se determinó que un conjunto de cuchillas masivas, conocidas como cilindros de corte ciegos diseñados para cortar la tubería que transportaba petróleo, había fallado debido a que la tubería se había doblado bajo la presión del gas y el petróleo que ascendían.

Millones de peces, aves y mamíferos marinos murieron como consecuencia directa del derrame. Además, el desastre alteró ecosistemas clave y dejó secuelas que aún hoy son objeto de estudio científico.

El impacto económico fue tan profundo como el ambiental. La pesca, el turismo y las comunidades costeras quedaron seriamente perjudicadas durante años. BP debió enfrentar multas millonarias, indemnizaciones y costos de limpieza, convirtiendo el caso en uno de los más caros de la historia de la industria energética.

Considerado el peor derrame de petróleo jamás registrado, el caso Deepwater Horizon marcó un punto de inflexión en la relación entre la industria petrolera, el medio ambiente y la responsabilidad corporativa a nivel mundial.