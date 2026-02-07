Era un abril de 2010 cuando en el Golfo de México el derrame de petróleo más grave de la historia tuvo lugar tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, contratada por la petrolera BP. Las consecuencias fueron letales tanto para el ambiente como para la humanidad.
El peor desastre de la historia: 20 millones de barriles con petróleo provocó un incendio y el hundimiento de la plataforma
Este derrame de petróleo fue el peor de la historia del mundo que comenzó en el Golfo de México en 2010 causando una crisis ecológica, económica y humanitaria
El desastre provocó un incendio de grandes dimensiones, el hundimiento de la estructura y la liberación de aproximadamente 168 millones de galones de petróleo, equivalentes a cerca de 20 millones de barriles, en el océano.
El mayor derrame de petróleo de la historia: Deepwater Horizon de BP
La plataforma Deepwater Horizon realizaba perforaciones en aguas profundas cuando una falla en el sistema de seguridad generó una explosión a las 22.00 hs del 20 de abril causando la muerte de 11 trabajadores y dejando la instalación fuera de control.
A las 2:24 a. m la Guardia Costera de EE. UU. notifica a la NOAA sobre el derrame. Se emite el primer pronóstico de la trayectoria del derrame de petróleo. Continúan las labores de búsqueda y rescate mientras el incendio continúa ardiendo. Tan pronto como se recibió la noticia del derrame, comenzaron a trabajar para evaluar el impacto del petróleo y otros contaminantes en los recursos naturales.
Dos días después del incendio, el 22 de abril a las 10:30 am, la plataforma de perforación Deepwater Horizon se hundió hasta el fondo del Golfo de México a ~5.000 pies de agua dejando un pozo submarino abierto que expulsó crudo de manera ininterrumpida durante casi tres meses.
El petróleo se expandió rápidamente por una vasta zona del Golfo de México, afectando miles de kilómetros de costa en Estados Unidos. Estados como Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida sufrieron graves consecuencias ambientales, con playas contaminadas, humedales destruidos y un impacto devastador en la fauna marina.
Millones de peces, aves y mamíferos marinos murieron como consecuencia directa del derrame. Además, el desastre alteró ecosistemas clave y dejó secuelas que aún hoy son objeto de estudio científico.
El impacto económico fue tan profundo como el ambiental. La pesca, el turismo y las comunidades costeras quedaron seriamente perjudicadas durante años. BP debió enfrentar multas millonarias, indemnizaciones y costos de limpieza, convirtiendo el caso en uno de los más caros de la historia de la industria energética.
Considerado el peor derrame de petróleo jamás registrado, el caso Deepwater Horizon marcó un punto de inflexión en la relación entre la industria petrolera, el medio ambiente y la responsabilidad corporativa a nivel mundial.