Franco Colapinto tuvo una mañana desastrosa en las pruebas de F1 en Bahréin: grúa y bandera roja

Los primeros tests de laFórmula 1 en Bahréin tuvieron en pista a Franco Colapinto como uno de los protagonistas. Sin embargo, su participación se transformó en una prueba para el olvido, ya que provocó la primera bandera roja del año luego de que fallara el motor de su monoplaza.
Alpinenuevamente fue noticia y no por los buenos resultados, al punto que el A526 de Colapinto tuvo que ser retirado del circuito de Sakhir por la grúa que lo llevo a boxes.
Franco Colapinto tuvo una mañana desastrosa en las pruebas de F1 en Bahréin
Las pruebas en el circuito de Sakhir, en Bahréin, comenzaron a las 4 de la mañana del miércoles (hora de Argentina) y están compuestas por dos turnos: el primero va de 4 a 8, mientras que el segundo se desarrolla de 9 a 13.
La participación de Franco Colapinto no será televisada ya que solo se transmitirá una hora a partir de las 12, y el argentino corrió en el primer turno del miércoles y volverá hacerlo en el mismo horario del viernes.
El sitio Motorsport informó que el monoplaza del piloto nacido en Pilar se detuvo en el ingreso a la horquilla de la curva 8 luego de una hora y media de práctica y, aunque intentó volver a ponerlo en marcha, no lo logró. Esto provocó que el A526 fuera retirado en grúa para que los técnicos investiguen qué sucedió con el motor.
Colapinto logró regresar a la pista
Una hora después, Franco Colapinto volvió a salir al circuito con neumáticos nuevos ya que cuando el motor se detuvo tenía los del compuesto duro y los cambió por los de compuesto medio.
Antes de ver interrumpida su participación había realizado un tiempo de 1m41s600, una marca que lo ubicó en el último lugar entre los 11 pilotos. En el podio estuvieron Max Verstappen, de Red Bull, con 1m35s433, Oscar Piastri de McLaren, con 1m35s602 y George Russell de Mercedes, con 1m36s108.
Al regresar a la pista, Colapinto mejoró su tiempo (hizo 1m40s330), pero no pudo superar a sus colegas y se transformó en el piloto que menos vueltas realizó ya que completó 28.